坚守十八亿亩耕地红线 看“农田”变“良田”生态画卷
2023年06月25日08:48 | 来源：人民网
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(责编：杨曦、吕骞)
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- 南方16条河流发生超警洪水 水利部：全力做好防御工作
- 人民网北京6月25日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月20日以来，西南东部南部、江南、华南及湖北南部等地出现强降雨过程，250毫米、100毫米、50毫米以上暴雨笼罩面积分别为0.3万平方公里、29.3万平方公里、92.9万平方公里，累积最大点雨量广东清远下太镇572毫米、云南德宏昔马379毫米、广西河池弄罗370毫米。受强降雨影响，广东北江干流英德段及支流潖江、广西西江支流蒙江和贺江、湖南湘江支流涓水、江西赣江支流寺下河、云南泸江支流暮底河等16条河流发生超警洪水，最大超警幅度0.01—2.06米，其中北江干流英德站6月23日23时出现洪峰水位28.06米，超过警戒水位（26.00米）2.06米，目前已出峰回落；太湖周边河网区有33站水位超警0.01—0.63米，其中6站水位超保证0.17—0.30米，杭嘉湖区运河水系嘉兴站6月24日9时35分水位2.02米，编号为杭嘉湖区运河水系第1号洪水。…
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