人民网北京6月25日电 （欧阳易佳）据水利部消息，6月20日以来，西南东部南部、江南、华南及湖北南部等地出现强降雨过程，250毫米、100毫米、50毫米以上暴雨笼罩面积分别为0.3万平方公里、29.3万平方公里、92.9万平方公里，累积最大点雨量广东清远下太镇572毫米、云南德宏昔马379毫米、广西河池弄罗370毫米。受强降雨影响，广东北江干流英德段及支流潖江、广西西江支流蒙江和贺江、湖南湘江支流涓水、江西赣江支流寺下河、云南泸江支流暮底河等16条河流发生超警洪水，最大超警幅度0.01—2.06米，其中北江干流英德站6月23日23时出现洪峰水位28.06米，超过警戒水位（26.00米）2.06米，目前已出峰回落；太湖周边河网区有33站水位超警0.01—0.63米，其中6站水位超保证0.17—0.30米，杭嘉湖区运河水系嘉兴站6月24日9时35分水位2.02米，编号为杭嘉湖区运河水系第1号洪水。此外，受高温融雪影响，新疆昆仑山诸河支流尼雅河和喀什噶尔河支流克孜河等2条中小河流发生超警洪水。

国家防总副总指挥、水利部部长李国英对做好端午节期间暴雨洪水防范工作提出明确要求。水利部密切监视此轮大范围强降雨过程，于6月19日针对南方10省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，坚持每日会商，分析研判汛情发展态势，发出通知督促指导地方全力做好暴雨洪水防范应对工作；根据强降雨预测情况及时发出预警，逐日向强降雨覆盖的省（自治区、直辖市）发出“一省一单”，提醒做好水库安全度汛及中小河流洪水、山洪灾害防御等工作，实时跟踪各地防御工作动态；先后派出5个工作组赴江西、湖北、湖南、广西、贵州协助指导防汛工作。

据了解，各流域管理机构、地方各级水利部门端午假期坚持会商研判和值班值守，滚动实施预报预警预演预案“四预”措施，科学精细调度运用三峡、丹江口、大藤峡、飞来峡等水库拦洪削峰，在确保防洪安全的前提下，有效储备洪水资源以备后期抗旱保灌保供。目前，广西、湖南维持洪水防御Ⅲ级应急响应，浙江、福建、江西、云南及水利部长江委、珠江委、太湖局维持洪水防御Ⅳ级应急响应。

预计，此轮强降雨过程将持续至6月25日，珠江流域西江干流及支流桂江、洞庭湖水系湘江上中游、鄱阳湖水系乐安河等主要江河可能发生接近警戒水位洪水，暴雨区内部分中小河流可能发生较大洪水。水利部将继续紧盯汛情发展态势，强化防汛责任落实，落细落实各项防御措施，全力确保防洪安全。

(责编：杨曦、吕骞)

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