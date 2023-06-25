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交通运输部：端午假期预计发送旅客超1.4亿人次

2023年06月25日08:16 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （记者王连香）据交通运输部公众号消息，6月22日至24日（端午节假期），全国铁路、公路、水路、民航预计共发送旅客14047万人次，比2019年同期下降22.8%，比2022年同期增长89.1%。

其中，铁路预计发送旅客4326万人次，比2019年同期增长12.8%，比2022年同期增长150.2%。

公路预计发送旅客8934万人次，比2019年同期下降33.3%，比2022年同期增长64.4%。

水路预计发送旅客253万人次，比2019年同期下降43.6%，比2022年同期增长99.3%。

民航预计发送旅客534万人次，比2019年同期增长3.0%，比2022年同期增长287.0%。

全国高速公路预计总流量1.17亿辆，日均3905.02万辆，比2019年同期增长23.92%，比2022年同期增长34.82%。客车总流量9936.02万辆，日均3312.01万辆，比2019年同期增长24.52%，比2022年同期增长40.47%；小客车总流量9813.07万辆，日均3271.02万辆，比2019年同期增长24.85%，比2022年同期增长40.32%。

(责编：王连香、吕骞)
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