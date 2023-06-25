人民网北京6月25日电 （记者杨虞波罗）国家邮政局监测数据显示，截至6月24日，今年我国快递业务量已达600亿件，比2019年达到600亿件提前了172天，比2022年提前了34天。

6月份以来，全国多个电商平台陆续启动年中促销活动，带动了快递业务量的新一轮增长。有数据显示，6月1日-6月18日电商大促期间，快递日均业务量突破4亿件，市场规模进一步扩增。

入夏以来，荔枝、樱桃、小龙虾、冰淇淋、预制菜等产品寄递需求激增，快递企业加大冷链设备设施投入，推动包装更规范、运输陆空结合，开通绿色通道，优鲜派送、保鲜送达，提供延伸至产销两端的一站式综合服务解决方案。

邮政快递企业还打造“快快合作”共配进村、“邮商合作”专配进村等模式，在全国多地建立了“市区有分拣、乡镇有中心、村村有服务”的县乡村三级寄递物流配送体系，将更多的生鲜农产品从乡村运抵城市。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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