人民网北京6月25日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，入汛以来，国铁集团始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，增强风险意识，树牢底线思维，补齐短板弱项，抓细抓实防洪防汛各项工作，筑牢行车安全屏障。

今年入汛偏早，强对流天气多发，多地降雨量偏多。各铁路局集团公司深入开展防洪风险研判和隐患排查，抓紧抓实风险管控和隐患整治，全面深化防洪网格化管控，采取汛期部分旅客列车降速、绕行、停运等主动避险措施，从严把控每一次降雨过程，快速启动应急响应联动，充分发挥科技保安全作用，压紧压实防洪安全责任，确保了运输秩序良好。

目前，18个铁路局集团公司均已入汛，长江中下游及江南等地进入降雨集中期。国铁集团要求，各部门各单位坚持全员防洪、全年防洪、科学防洪的防洪理念和“超前防、主动避、有效抢”的工作思路，确保不发生客车撞轧坍体事故，不发生因水害造成的旅客死亡事故，不发生较大及以上客车水害行车事故；各级防洪办加强值班值守，动态研判雨情水情灾情，与气象部门加强协作，及时发布预报预警，指导一线做好重点降雨区域、关键薄弱设备防控；工务、机务、车务、调度部门“四位一体”，主动联防联控，落实“扣停拦”制度，合力共保汛期行车安全；各铁路局集团公司落实人防、物防、技防措施，强化巡查防守，盯控重点区域、重点线路、重点地段，做到源头治理、关口前移、以雨为令、快速响应，牢牢掌握防洪工作主动权，确保防洪安全持续稳定。

(责编：王连香、吕骞)

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