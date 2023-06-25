人民网北京6月25日电 （欧阳易佳）据中央气象台消息，6月以来，京津冀地区出现了两次区域性高温天气过程，分别在6月14日至18日和6月21日至24日，区域平均高温日数达9.5天。目前来看，6月27日至30日，京津冀地区还将有一次高温天气过程，预计京津冀地区的整个6月高温日数有望突破同期纪录——12.1天（1972年6月）。

中央气象台预计，今明两天，京津冀地区的高温天气将略有减弱，但从6月27日开始，新一轮高温又将上线，提升京津冀地区“炎值”，预计北京、天津、河北南部还会出现40℃以上的超高温天气，局地气温还有可能破极值。

据悉，6月21日至24日，京津冀区域高温天气发展迅猛，北京、天津、河北中南部和东北部最高气温在38℃至41℃，14个国家站最高气温突破历史极值，37个国家站突破6月同期极值；区域最高气温出现在22日北京怀柔区汤河口站、天津滨海新区大港站，均达到41.8℃；37℃以上的高温影响面积约为16.55万平方公里，40℃以上的影响面积为7万平方公里。

气象专家提醒，持续高温天气将增加户外活动发生中暑或热射病风险；能源需求加大，建议做好水电能源等供应；户外活动和田间作业人员做好健康防护，并加强城乡和野外用火安全；中考考点建议做好防暑降温工作，避免人员中暑。

(责编：杨曦、吕骞)

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