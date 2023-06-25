人民网南京6月25日电 （欧阳易佳）第33个全国“土地日”主场活动今日在江苏南京举行，围绕“节约集约用地 严守耕地红线”这一主题解析土地政策、交流典型经验。

自然资源部党组成员、副部长刘国洪强调，要严守资源安全底线，采取“长牙齿”的硬措施牢守耕地红线。落实党政同责要求，改革完善占补平衡，稳妥推进进出平衡，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。要优化国土空间格局，严格管控、高效配置土地资源。加快推进省市县各级国土空间规划编制，在稳住总量的基础上优化耕地布局，为全面落实耕地用途管制提供规划依据。要促进绿色低碳发展，持续提高土地资源利用效率。坚持“政府引导、市场主导”原则，大力盘活存量建设用地，从源头上减少各类建设占用耕地。要维护资源资产权益，整体提升自然资源治理能力水平。建立耕地保护与权益维护相统一的工作机制，对于违规利用耕地整改复耕中存在的侵害群众权益的“简单化”“一刀切”等行为及时坚决纠偏。

江苏省人民政府副省长夏心旻表示，江苏省始终坚持生态优先、绿色发展，保质保量完成耕地保护任务，在端牢饭碗的同时充盈大国粮仓；全力推进工业用地提质增效，深化落实建设用地“增存挂钩”机制，系统开展山水林田湖草沙一体化保护修复。坚决杜绝无序扩张、粗放利用、低效开发，坚决遏制耕地“非农化”、防止永久基本农田“非粮化”，努力实现高水平保护和高质量发展良性互动。

南京市政府市长陈之常表示，南京市高标准编制国土空间规划，持续深化耕地保护，扎实推动资源节约集约利用，土地管理保护和合理利用水平不断提升。南京市将坚持把耕地保护与节约集约用地作为推动高质量发展的战略路径。重点要探索实践“田长制”，强化数字赋能，聚力转变土地利用方式，着力完善国土空间治理；深化自然资源资产产权制度改革，深耕自然资源便民利企服务，不断推动自然资源工作再上新台阶。

活动现场，自然资源部耕地保护监督司和自然资源开发利用司分别介绍了全面推进节约集约用地和建立共同责任机制严守耕地红线有关情况；浙江省分享了以全域土地综合整治推动“千万工程”提质增效的典型经验；湖南、江苏、山东青岛和广东湛江等地介绍了当地节约用地和耕地保护的实践探索。

(责编：杨曦、吕骞)

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