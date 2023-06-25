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国家金融监督管理总局：做好宁夏银川烧烤店爆炸事故保险理赔服务工作

2023年06月25日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京6月25日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，6月21日，宁夏银川市兴庆区富洋烧烤店发生燃气爆炸事故，已造成31人死亡、7人受伤。国家金融监督管理总局迅速部署，指导当地派出机构和相关金融机构全力做好保险应急和理赔服务工作。

一是强化组织领导，第一时间启动重大灾害事故应急响应机制。二是加强承保排查，密切与事故处置工作组的沟通联系，组织各保险机构排查核实伤亡人员投保情况，针对理赔服务工作制定应对和处置措施。在充分尊重客户家属意愿的前提下，在合适的时间以适当方式开展服务工作，尽快兑现保单承诺。三是加快理赔进度，开辟绿色通道，简化流程，特事特办、急事急办，做到应赔尽赔、早赔快赔。相关保险机构应急赔付资金已全部到位。四是做好资源统筹，支持相关机构全力做好伤亡人员的排查、梳理、救援和理赔服务工作。五是规范信息发布，做好宣传管理，防止借机营销。同时，指导12378银行保险消费者投诉维权热线迅速报告处置该事故受灾群众报案。

据初步确认，伤亡人员名单中共有22人在13家保险机构投保含有意外伤害、意外伤害医疗、住院医疗、身故等保险责任的保险，事故所涉烧烤店还投保了相关财产保险。预估保险赔付金额超1400万元。目前，首笔赔付款已到位。

(责编：罗知之、吕骞)
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