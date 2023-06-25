人民网北京6月25日电 （黄盛）据证监会官网消息，日前，证监会发布2023年6月份证券公司“白名单”，共有31家券商进入“白名单”。与上一期即2022年6月份的“白名单”相比，本次“白名单”新增5家券商，同时调出了东北证券、国开证券、平安证券、招商证券4家券商。

2023年6月证券公司“白名单”。 来源：证监会

据介绍，证监会于2021年5月建立了证券公司“白名单”制度，旨在压实证券公司内控合规主体责任，提升监管有效性，推动证券行业高质量发展。具体而言，证监会将公司治理、合规风控有效的证券公司纳入“白名单”，并从三个方面进行支持：一是能减则减，对纳入“白名单”的证券公司，取消发行永续次级债和为境外子公司发债提供担保承诺、为境外子公司增资或提供融资的监管意见书要求；二是能简则简，简化部分监管意见书出具流程，首发、增发、配股、发行可转债、短期融资券、金融债券等申请，不再按既往程序征求派出机构、沪深交易所意见，确认符合法定条件后直接出具监管意见书；三是创新试点业务的公司须从“白名单”中产生，不受理未纳入“白名单”公司的创新试点类业务申请。

据业内人士表示，按照依法、审慎的原则，纳入“白名单”的证券公司继续按照现有规则及流程申请创新业务监管意见书。“白名单”制度推出运行以来，通过“有进有出”的动态调整机制，把一批治理运作规范、合规风控水平较高的公司纳入，及时调出被行政处罚或被采取重大监管措施的公司，对行业形成了有效的正向激励和声誉约束。

“下一步，证监会将聚焦监管主责主业和实现高质量发展的要求，持续总结评估实施效果，更加突出证券公司精准高效支持科技创新，助力现代化产业体系建设，更好服务居民多元化金融需求等服务实体经济功能发挥的导向。”证监会表示，近年来，证监会根据日常监管情况和“白名单”实施效果，持续优化评价标准，重点关注股权权属清晰、经营保持稳定、合规内控有效、风控指标持续达标、不存在同业竞争、未被采取重大监管措施或处罚等指标。

(责编：王连香、吕骞)

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