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毫不动摇严守耕地红线：全国耕地总量减少势头得到遏制

2023年06月26日06:39 | 来源：新华网
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　　新华社南京6月25日电（记者杨绍功）记者从25日在江苏南京举行的第33个全国“土地日”主场活动上获悉，我国耕地总量持续减少的势头已得到初步遏制。

　　自然资源部党组成员、副部长刘国洪在此间透露，近年来，通过采取“稳住总量、优化布局、压实责任”等一揽子措施，全国耕地持续快速减少的态势得到初步遏制。据悉，2022年全国耕地面积达19.14亿亩，较上年末增加约130万亩，已连续两年实现耕地总量净增加。

　　坚定不移推进节约集约，毫不动摇严守耕地红线。据介绍，接下来自然资源部门将严守资源安全底线，采取“长牙齿”的硬措施牢守耕地红线；优化国土空间格局，严格管控、高效配置土地资源；促进绿色低碳发展，持续提高土地资源利用效率；维护资源资产权益，整体提升自然资源治理能力水平。

　　“节约集约用地 严守耕地红线”是“十四五”时期全国“土地日”的主题。为做好耕地保护和节约集约用地工作，自然资源部门将一方面大力推进节约集约用地减少占用耕地，提高建设用地利用效率，为农业留下更多良田沃土；一方面严格保护耕地倒逼节约集约用地，夯实国家粮食安全根基，助推绿色转型发展。

　　江苏省人民政府副省长夏心旻介绍，江苏省始终坚持生态优先、绿色发展，保质保量完成耕地保护任务，在端牢饭碗的同时充盈大国粮仓；全力推进工业用地提质增效，深化落实建设用地“增存挂钩”机制，系统开展山水林田湖草沙一体化保护修复。坚决杜绝无序扩张、粗放利用、低效开发，努力实现高水平保护和高质量发展良性互动。

　　第33个全国“土地日”主场活动由自然资源部、江苏省人民政府共同主办。活动还发布了全国“三调”成果系列丛书以及新修订的工业项目建设用地控制指标。

(责编：胡永秋、袁勃)
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