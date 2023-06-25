人民网北京6月25日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）“虽然端午假期天气很热，但我们还是打卡了北京的热门景点，全家人都很开心，收获满满。”端午节的故宫博物院人山人海，在参观结束后，来自山东的王先生兴致勃勃地向记者讲述了此次出游感受。

撞上闰二月，今年的端午来得比往年更晚些，即便部分地区已进入高温“烘烤”模式，人们依然不愿意错过端午小长假，出游热情持续高涨。

经文化和旅游部数据中心综合测算，端午节假期，全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。

尽管端午节假期多地出现高温天气，但人们出游热情并未受到影响，假日市场总体安全平稳、秩序井然，文化和旅游行业呈现出强劲的复苏势头。

以北京为例，据北京市文旅局统计数据显示，端午期间，北京市重点监测的216家旅游景区（地区）累计游客接待518.59万人次，比2019年同期增长2.1%；累计营业总收入30909.86万元，比2019年同期增长5.8%。全市酒店新入住旅客80.5万人，在住旅客172.7万人，与2019年同期相比，分别增长7.2%、9%。

目前，多家旅游平台也相继发布了2023年端午假期旅游总结报告。来自携程方面数据显示，部分旅游业态的恢复进展已超过2019年水平，其中国内门票业务等订单量较2019年同期翻倍。

记者了解到，受假期时长影响，高铁游、自驾游、周边游等是小长假中最受欢迎的旅行模式。飞猪数据显示，今年端午高铁票预订量同比增长2倍，除扮演着交通枢纽的各大省会城市之外，苏州、青岛、宁波、厦门、温州的高铁游热度位居前列。同时，国内租车服务成交额同比增长超3倍，周边游预订量同比增长超4.6倍。

与此同时，由于假期时间恰好在周四到周六，这个端午假期，一种“请三休八”式的“拼假”也在上班族中颇为流行。

“三天假期去长途旅行太赶了，所以和家里人商量了一下，一起在节前请了三天假，刚好拼出一个八天的长假出门旅游。”来自杭州的李先生表示，身边好几位有年假的同事都这么安排。

去哪儿大数据显示，今年端午前出游高峰有两个，分别为6月16日（假期前一个周五）和6月21日（假期前一天）。从目的地来看，6月16日出发的旅客以长线游为主，成都、昆明、北海等西南地区目的地，西安、乌鲁木齐、伊犁等西北目的地较受欢迎。长线游时长在6—8日。

这个端午假期，“热”是人们外出过程中最直观的感受。据气象台观测，端午假期，北方多地遭遇高温天气，部分地区最高气温超过40℃。受高温天气的影响，“避暑”也成为假期期间人们的重度需求之一。

飞猪数据显示，大西北、大西南和沿海城市等避暑目的地旅游热度持续升温。昆明、海口、三亚、乌鲁木齐、厦门成为今年端午预订最热的“避暑圣地”。

同时，受高温及目的地夜间旅游产品不断丰富等影响，夜经济在这个假期迅速崛起，成为市场亮点。

文化和旅游部专项调查显示，端午假期参与夜间游的游客比例达22.3%，较2022年同期大幅提高7.9个百分点。根据数据监测，端午节期间，243个国家级夜间文化和旅游消费集聚区夜间客流量3625.3万人次，平均每个集聚区每夜4.97万人次，较2022年同期增长38.8%。

恰逢高考结束，端午小长假叠加“毕业季”，让亲子游、毕业游的关注度持续拉升，在马蜂窝站内平均热度涨幅分别为135%和115%。

亲子游方面，融入了动物观赏、科教研学、亲水游乐、生态体验等主题的热门目的地受到广大父母的追捧。年轻人“毕业游”则更青睐精致新潮的目的地，网红打卡、美食美景、文博潮玩等是他们规划旅行时的重要参考。

成都、重庆在“网红”城市和烟火美食的双重加持下成为毕业游的热门之选；南京、西安依靠千年古都的魅力赢得年轻人的芳心。值得一提的是，端午期间草莓音乐节在桂林火热上演，带动桂林搜索热度直线拉升，跻身端午毕业游热门目的地前十。

T3出行大数据显示，6月22日至6月24日期间，用户整体打车出行呼叫量同比增长超82%，往返机场、火车站、客运站等交通枢纽呼叫量同比增长224%。“避暑游”“亲子游”火爆同时，特色三四线城市打卡、周边两小时旅游圈打卡等新型旅游方式也大受追捧。

同时，中小学生进入暑期节奏，研学游产品迎来高速增长。去哪儿大数据显示，6月至今研学游产品销量环比上月增长4倍，暑期室外高温酷暑，又适逢中小学生放假，室内场馆成为家长们一致的“遛娃胜地”。截至6月23日，暑期室内博物馆门票预订量环比上月同期上涨324%，全国海洋馆门票预订量环比上月同期增长412%。

“端午往往是暑期旅游市场风向标。”马蜂窝旅游研究院院长冯饶表示，从今年端午超1亿出行人次的火热程度来看，预计接下来的暑期旅游市场将迎来新一轮旅游小高峰，旅游业也将进入结构性复苏新阶段。

(责编：王连香、吕骞)

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