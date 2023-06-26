人民网北京6月26日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2023年5月份金融市场运行情况显示，截至5月末，银行间债券市场的法人机构成员共3998家，全部为金融机构。

按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人共计2239家。从持债规模看，前50名投资者持债占比49.7%，主要集中在公募基金、国有大型商业银行（自营）、证券公司（资管）等；前200名投资者持债占比80.6%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为76、1、12、11家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为89%。

5月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比63.8%，主要集中在证券公司（自营）、基金公司（自营）和股份制商业银行（自营），前200名投资者交易占比90.8%。

(责编：罗知之、高雷)

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