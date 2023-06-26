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第十二届中国国际国防电子展开幕

我国国防科技和装备建设成就在京展示

2023年06月26日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者赵竹青）6月26日，第十二届中国国际国防电子展在京开幕。展览期间，军委装备发展部信息发布区亮相，侧重全面系统宣传武器装备建设成就、政策法规和传统文化，吸引广大民众关注支持国防科技和武器装备建设。

信息发布区以“智引强军路，胜由信息通”为主题，共分装备成就、政策咨询和军贸装备3个展区。其中，装备成就展区通过主题宣传片、装备照片墙和功勋英模展板等，突出展示近年来武器装备机械化信息化智能化融合发展成果，特别是网信领域装备建设最新成就；政策咨询区重点宣介武器装备采购和国防知识产权相关政策法规和工作流程；军贸装备展区主要展示我国军贸装备体制、新一代明星装备性能和典型作战应用场景等。除了上述展示内容外，信息发布区还围绕中国古代十八般兵器徽章开展“答题集标”活动，灵活嵌入爱国主义和国防教育内容，吸引广大民众关注支持国防科技和武器装备建设。

(责编：赵竹青、高雷)
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