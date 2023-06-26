人民网北京6月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，6月25日，为期5天的铁路端午小长假运输圆满收官，全国铁路累计发送旅客7037.9万人次，较2019年同期增加714.1万人次、增长11.3%，其中6月22日发送1608.7万人次，创端午小长假单日旅客发送量历史新高，运输安全平稳有序。

国铁集团运输部负责人介绍，今年端午小长假，探亲流、学生流、旅游流等出行需求旺盛，电煤等重点物资保供运输任务繁重，铁路部门统筹客货运输组织，精心制定列车开行方案，千方百计增加运力投放，提升服务品质，有力保障了旅客平安有序出行和重点物资运输。

一是加大运力投放，满足旅客出行需求。实行高峰列车运行图，日均开行旅客列车10776列，最高峰日达到11174列。根据铁路12306车票预售数据，灵活安排运力，采取增开夜间高铁、动卧列车、普速旅客列车等方式，提升重点地区、热门方向、旅游城市间的运输能力，累计增开夜间高铁列车309列、动卧列车184列，持续开好公益性“慢火车”，全力满足旅客出行需求。

二是提升服务质量，改善旅客出行体验。积极应对大客流运输组织服务工作，加强高峰时段进站候车旅客引导和乘降组织，确保了站车良好出行秩序。认真做好餐饮供水、卫生保洁等基本服务，加强老幼病残孕等重点旅客爱心服务，确保12306在线选铺试点、学生优惠票在线核验等新功能平稳运行，进一步提升了旅客出行体验。

三是加强重点物资运输，保障国计民生需要。加强节日期间电煤保供组织，6月21日至6月25日，国家铁路发送电煤2058万吨，同比增长3.2%，363家铁路直供电厂可用存煤量平均保持在30天以上，为各地迎峰度夏提供保障。加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路跨境货物列车运输组织，保障了外贸货物跨境运输需求。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经