人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

端午小长假全国铁路累计发送旅客7037.9万人次

2023年06月26日10:38 | 来源：人民网
小字号

人民网北京6月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，6月25日，为期5天的铁路端午小长假运输圆满收官，全国铁路累计发送旅客7037.9万人次，较2019年同期增加714.1万人次、增长11.3%，其中6月22日发送1608.7万人次，创端午小长假单日旅客发送量历史新高，运输安全平稳有序。

国铁集团运输部负责人介绍，今年端午小长假，探亲流、学生流、旅游流等出行需求旺盛，电煤等重点物资保供运输任务繁重，铁路部门统筹客货运输组织，精心制定列车开行方案，千方百计增加运力投放，提升服务品质，有力保障了旅客平安有序出行和重点物资运输。

一是加大运力投放，满足旅客出行需求。实行高峰列车运行图，日均开行旅客列车10776列，最高峰日达到11174列。根据铁路12306车票预售数据，灵活安排运力，采取增开夜间高铁、动卧列车、普速旅客列车等方式，提升重点地区、热门方向、旅游城市间的运输能力，累计增开夜间高铁列车309列、动卧列车184列，持续开好公益性“慢火车”，全力满足旅客出行需求。

二是提升服务质量，改善旅客出行体验。积极应对大客流运输组织服务工作，加强高峰时段进站候车旅客引导和乘降组织，确保了站车良好出行秩序。认真做好餐饮供水、卫生保洁等基本服务，加强老幼病残孕等重点旅客爱心服务，确保12306在线选铺试点、学生优惠票在线核验等新功能平稳运行，进一步提升了旅客出行体验。

三是加强重点物资运输，保障国计民生需要。加强节日期间电煤保供组织，6月21日至6月25日，国家铁路发送电煤2058万吨，同比增长3.2%，363家铁路直供电厂可用存煤量平均保持在30天以上，为各地迎峰度夏提供保障。加强中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路跨境货物列车运输组织，保障了外贸货物跨境运输需求。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
端午小长假全国铁路累计发送旅客7037.9万人次
　　人民网北京6月26日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，6月25日，为期5天的铁路端午小长假运输圆满收官，全国铁路累计发送旅客7037.9万人次，较2019年同期增加714.1万人次、增长11.3%，其中6月22日发送1608.7万人次，创端午小长假单日旅客发送量历史新高，运输安全平稳有序。 国铁集团运输部负责人介绍，今年端午小长假，探亲流、学生流、旅游流等出行需求旺盛，电煤等重点物资保供运输任务繁重，铁路部门统筹客货运输组织，精心制定列车开行方案，千方百计增加运力投放，提升服务品质，有力保障了旅客平安有序出行和重点物资运输。…
我国国防科技和装备建设成就在京展示
　　人民网北京6月26日电 （记者赵竹青）6月26日，第十二届中国国际国防电子展在京开幕。展览期间，军委装备发展部信息发布区亮相，侧重全面系统宣传武器装备建设成就、政策法规和传统文化，吸引广大民众关注支持国防科技和武器装备建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部