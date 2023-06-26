人民网北京6月26日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司消息，印度尼西亚当地时间6月22日，雅万高铁联调联试综合检测列车运行时速首次达到350公里，标志着中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外建设项目达到设计速度标准，实现了联调联试阶段性任务目标。

雅万高铁启动联调联试后，中国铁路国际有限公司牵头中国铁路北京局集团有限公司、中国铁道科学研究院集团有限公司共同开展逐级提速测试。综合检测列车逐步提升至设计时速350公里，充分印证了雅万高铁轨道、供电、接触网、通信、信号、预警监测等系统功能、性能及各系统指标达到设计要求，为后续开展运行试验和开通运营提供了有力支撑。

高铁逐级提速测试是指根据联调联试大纲要求，通过在新建高速铁路开行综合检测列车并逐步提速，直至达到线路设计时速的110%。因此，按照雅万高铁最高运营时速350公里的设计标准，综合检测列车最高将跑到时速385公里。

除综合检测列车外，雅万高铁11组载客运营的高速动车组已全部运抵印尼。综合检测列车和高速动车组均由中国企业制造，依托复兴号中国标准动车组先进成熟技术，适应印尼当地运行环境和线路条件，融合印尼本土文化，进行适应性改进，具有技术先进、安全智能、环境适应力强、本土特色鲜明等特点。

今年2月底开始，中方团队对动车组司机、动车组机械师、运行控制中心调度人员等高铁运营岗位的印尼籍学员进行了专业培训，为雅万高铁高质量开通运营提供人才和技术支持。

雅万高铁建成后，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟，将极大改善当地交通状况，带动沿线经济社会发展。

(责编：王连香、高雷)

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