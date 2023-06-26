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1-5月我国造船业三大指标全面增长 国际市场份额保持领先

2023年06月26日13:42 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （黄盛）据中国船舶工业行业协会日前发布的2023年1-5月船舶工业经济运行情况显示，1-5月，我国船舶工业保持平稳发展态势，造船三大指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶企业收入利润持续改善。

具体来看，1-5月，全国造船完工1647万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2645万载重吨，同比增长49.5%。5月底，手持船舶订单11799万载重吨，同比增长15.5%。全国完工出口船1402万载重吨，同比增长13.8%；承接出口船订单2415万载重吨，同比增长52.5%；5月末手持出口船订单10831万载重吨，同比增长19.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.1%、91.3%和91.8%。

     2023年1-5月造船完工量分月统计。 来源：中国船舶工业行业协会

2023年1-5月新承接订单分月统计。 来源：中国船舶工业行业协会

2023年1-5月手持订单分月统计。 来源：中国船舶工业行业协会

此外，今年1-5月，48家重点监测的造船企业完工出口船1401万载重吨，同比增长14.1%；承接出口船订单2380万载重吨，同比增长49.7%；5月末手持出口船订单10747万载重吨，同比增长18%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的86.9%、94.2%和94.5%。

与此同时，1-5月我国造船三大指标国际市场份额保持领先。1-5月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%。

2023年1-5月世界造船三大指标市场份额。 来源：中国船舶工业行业协会

另据数据显示，1-5月，全国造船完工量569万修正总吨，同比增长29%；新承接船舶订单量1122万修正总吨，同比增长24.2%。截至5月底，手持船舶订单量5316万修正总吨，同比增长27.4%。按修正总吨计，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的45.5%、62.8%和45.7%。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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