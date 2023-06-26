雅砻江柯拉一期光伏电站。受访者供图

人民网北京6月26日电 （记者杨虞波罗）6月25日，位于四川省甘孜州的柯拉一期光伏电站并网发电，标志着全球首个百万千瓦级“水光互补”电站正式投产。

航拍雅砻江柯拉一期光伏电站。受访者供图

柯拉一期光伏电站是雅砻江两河口水电站水光互补一期项目，场址最高海拔 4600米，装机100万千瓦，占地2.5万亩。电站通过500kV输电线路接入距离50公里、装机300万千瓦的两河口水电站，实现光伏发电和水电的“打捆”送出。

雅砻江两河口水电站地下厂房。受访者供图

据悉，柯拉一期光伏电站是全球最大、海拔最高的水光互补项目，年平均发电量20亿度，每年可节约标准煤超60万吨、减少二氧化碳排放超160万吨。柯拉一期光伏电站接入四川主网，在迎峰度夏之际投产发电，为川渝电力保供再添“生力军”。

据介绍，水光互补，即将光伏接入水电站，用水电优异的调节性能平抑光伏输出功率的波动性。以柯拉光伏为例，当光照好、光伏出力大时，两河口水电站减少机组出力，将水储存起来；当受多云、降雨等因素影响、光伏出力减小时，两河口水电站引水发电，增大水电出力。通过水电站的调节，水光打捆后将输出更为稳定的电能，更有利于电力系统安全稳定运行。同时，通过水电平抑光伏输出的波动性，电网也能接纳更多的光伏接入电力系统，消纳更多的新能源。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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