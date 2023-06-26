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中国牵头修订！联合国燃料电池电动汽车安全全球技术法规获表决通过

2023年06月26日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，6月20-22日，联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）第190次会议在瑞士日内瓦召开。会议期间，由中国、美国、韩国和日本共同牵头修订的UN GTR No.13《燃料电池电动汽车安全全球技术法规》（以下简称“燃料电池汽车安全法规”）经各缔约方投票表决，获得全票通过。

据介绍，燃料电池汽车安全法规于2013年首次发布，主要规定了燃料电池电动汽车和储氢系统的安全要求及试验方法，对推动提升燃料电池电动汽车安全技术水平、保障消费者生命财产安全发挥了重要作用。为适应燃料电池电动汽车产业发展和技术进步，中国、美国、韩国和日本于2017年共同牵头启动该项法规的修订，组织全球近50个国家和地区参与了技术研究、试验验证和沟通协调等有关工作。中国汽车技术研究中心有限公司、浙江大学、同济大学、上海重塑能源集团股份有限公司等国内单位的专家全面参与，对法规的适用范围、储氢气瓶爆破压力等问题进行了系统研究，并作为重型车辆研究小组组长，牵头开展了重型车储氢气瓶组台车碰撞、储氢气瓶循环寿命以及温度驱动安全泄压装置（TPRD）释放方向等技术内容研讨，为法规修订工作做出了积极贡献。

工业和信息化部表示，下一步将继续组织国内相关单位和专家，深度参与新能源汽车、智能网联汽车等领域的技术法规制定协调工作，持续提升中国在汽车国际标准法规协调中的参与度与贡献度。

(责编：申佳平、高雷)
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