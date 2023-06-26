2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动将于7月10日至16日开展
2023年06月26日15:49 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （记者申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委等部门决定于7月10日至16日组织开展2023年全国节能宣传周和全国低碳日活动。
据介绍，本次活动主题是“节能降碳，你我同行”。全国低碳日定为7月12日，活动主题是“积极应对气候变化，推动绿色低碳发展”。
(责编：申佳平、高雷)
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