税务总局优化研发费用加计扣除申报方式
2023年06月26日16:50 | 来源：人民网
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人民网北京6月26日电 （王震、实习生王小月）据国家税务总局官方微信公众号透露，近日，国家税务总局印发《关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》，明确自2023年起，符合条件的企业可以在每年7月申报期申报享受上半年研发费用加计扣除政策优惠。
研发费用加计扣除政策是激励企业加大研发投入的专项优惠政策，属于企业所得税税基式优惠方式的一种。通俗来讲，就是在计算企业所得税应纳税所得额时，对企业发生的研发支出，除可以按实际支出的金额扣除外，还可以在企业所得税税前多扣除一定比例，从而实现对企业研发行为的激励促进。企业研发投入越多，所减免的税款也就越多。
据悉，前期国家税务总局在大兴调查研究过程中，收集到企业希望增加研发费用加计扣除政策申报享受时点的诉求，并针对诉求开展专题研究，会同财政部、科技部就此专门报请国务院同意，最终形成优化调整的措施，允许企业在7月份预缴申报时就上半年发生的研发费用享受加计扣除政策。目前，税务总局正在紧锣密鼓细化征管操作办法、调整信息系统、组织宣传辅导等准备工作，确保政策如期顺利落地。
(责编：罗知之、高雷)
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