国资委通报2022年度中央企业改革三年行动重点任务考核A级企业名单
人民网北京6月26日电 （记者王仁宏）据国资委网站消息，根据《中央企业改革三年行动重点任务考核实施方案（试行）》和《中央企业改革三年行动重点任务考核指标表（2022版）》，经审定，共有68家企业获2022年度中央企业改革三年行动重点任务考核A级。
具体包括：
1.中国南方电网有限责任公司
2.中国核工业集团有限公司
3.国家电力投资集团有限公司
4.中国海洋石油集团有限公司
5.中国航空工业集团有限公司
6.国家开发投资集团有限公司
7.中国中车集团有限公司
8.中国石油化工集团有限公司
9.中粮集团有限公司
10.华润（集团）有限公司
11.中国铁道建筑集团有限公司
12.中国广核集团有限公司
13.中国交通建设集团有限公司
14.国家能源投资集团有限责任公司
15.中国长江三峡集团有限公司
16.中国兵器工业集团有限公司
17.中国大唐集团有限公司
18.中国航天科工集团有限公司
19.中国建筑集团有限公司
20.中国航空发动机集团有限公司
21.中国国新控股有限责任公司
22.中国石油天然气集团有限公司
23.中国机械工业集团有限公司
24.中国华电集团有限公司
25.中国铁路工程集团有限公司
26.国家电网有限公司
27.中国华能集团有限公司
28.鞍钢集团有限公司
29.中国能源建设集团有限公司
30.中国物流集团有限公司
31.中国兵器装备集团有限公司
32.中国电信集团有限公司
33.中国移动通信集团有限公司
34.中国航天科技集团有限公司
35.中国绿发投资集团有限公司
36.中国通用技术（集团）控股有限责任公司
37.中国宝武钢铁集团有限公司
38.中国建材集团有限公司
39.中国南方航空集团有限公司
40.中国远洋海运集团有限公司
41.中国旅游集团有限公司[香港中旅（集团）有限公司]
42.中国电子科技集团有限公司
43.中国中化控股有限责任公司
44.中国保利集团有限公司
45.中国化学工程集团有限公司
46.中国船舶集团有限公司
47.中国中煤能源集团有限公司
48.中国第一汽车集团有限公司
49.中国五矿集团有限公司
50.中国电子信息产业集团有限公司
51.中国联合网络通信集团有限公司
52.中国国际技术智力合作集团有限公司
53.东风汽车集团有限公司
54.中国电力建设集团有限公司
55.中国诚通控股集团有限公司
56.中国东方电气集团有限公司
57.中国医药集团有限公司
58.招商局集团有限公司
59.中国融通资产管理集团有限公司
60.国家石油天然气管网集团有限公司
61.中国储备粮管理集团有限公司
62.中国有色矿业集团有限公司
63.中国航空集团有限公司
64.中国一重集团有限公司
65.矿冶科技集团有限公司
66.中国煤炭科工集团有限公司
67.中国安能建设集团有限公司
68.中国铁路通信信号集团有限公司
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