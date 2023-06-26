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解放七代卡车“家族式”巡游 擦亮长春“汽车城”名片

2023年06月26日20:06 | 来源：新华网
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原标题：新华独家 | 解放七代卡车“家族式”巡游 擦亮长春“汽车城”名片

　　

       “创领征途七十载 赓续荣耀向未来”。26日，新中国最早汽车品牌解放七代卡车巡游活动在吉林省长春汽车经济技术开发区举行。从解放第一代产品CA10到第二代产品CA141，再到最新的第七代产品解放J7，解放用“家族式”巡游的方式迎接一汽建厂70周年。

　　 一汽是新中国汽车工业的摇篮。1953年7月15日，第一汽车制造厂奠基典礼在长春市举行，开启了新中国发展汽车工业的第一步。1956年7月13日，第一辆国产解放牌汽车驶下装配线，结束了中国不能制造汽车的历史。解放用七代车的更迭、800多万辆车的跨越，见证了中国汽车工业从无到有、从弱到强的历史。

　　 当日，在70年前一汽建厂奠基地点一汽一号门，一汽举行了简朴热烈的发车仪式。随后，车队由解放第一代产品CA10开道，解放七代产品紧随其后，车队浩浩荡荡经过长春市文化广场、人民广场、长春市委市政府、一汽集团等主要标志性地点和解放大路、人民大街、新红旗大街、东风大街等主要街路，最终返回一汽一号门并静态展示，供百姓近距离打卡观赏。

　　 据了解，为迎接一汽建厂70周年，一汽将联合吉林省、长春市、长春汽车经济技术开发区等举行一系列活动，让百姓更多地了解一汽发展历程，继续擦亮长春“汽车城”名片。下面，跟随者记者镜头，来看看巡游的精彩画面吧！（记者 张建）

(责编：曹淼、李源)
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