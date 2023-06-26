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农业农村部、自然资源部联合通报5起“大棚房”问题典型案例

2023年06月26日23:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月26日电（记者于文静）为发挥警示教育作用，保持“大棚房”问题清理整治的高压态势，农业农村部、自然资源部结合近年来国家自然资源督察发现的“大棚房”问题，决定对5起典型案例予以公开通报。

　　这是记者26日从农业农村部了解到的消息。

　　此次通报的5起“大棚房”问题典型案例是：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县源泉农家院项目“大棚房”问题；浙江省金华市金东区锦林佛手有限公司“大棚房”问题；安徽省合肥市肥东县蓝山湾木艺小镇珍稀植物馆、萌宠乐园项目“大棚房”问题；河南省郑州市新郑市新村镇盛荣生态园项目“大棚房”问题；陕西省西安市未央区巨坤花卉基地项目“大棚房”问题。

　　据了解，近年来，农业农村部、自然资源部贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门和单位先后组织开展“大棚房”问题专项清理整治行动和“回头看”，近期又联合开展“大棚房”问题回潮反弹排查整治。国家自然资源督察机构对防范杜绝“大棚房”问题持续开展督察，针对发现问题已采取向省级人民政府发出督察意见书、约谈、通报、重点督办、向纪检监察部门转送线索等措施督促地方整改。

　　农业农村部、自然资源部要求各地要充分认识耕地保护“国之大者”的极端重要性，落实地方党委政府耕地保护主体责任，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制“非农化”、有效防止“非粮化”，“零容忍”管住新增问题。要进一步健全完善常态长效工作机制，加强设施农业管理，监督设施农业用地上相关设施的建设和使用，综合运用多种技术手段，加强日常监管，及时纠正制止、严肃查处各种违法违规占用耕地建设非农设施的行为。

(责编：袁勃、胡永秋)
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