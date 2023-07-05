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促进青年高质量充分就业

本报记者 刘坤 本报通讯员 张馨月
2023年07月05日08:53 | 来源：光明日报
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原标题：促进青年高质量充分就业

　　 “在秋招正式启动前，相关部门就开展了大量就业指导活动，比如帮助我们进行‘一对一’简历诊断，鼓励我们参加模拟面试大赛、双选会等。我现在已经成功签约中国光大银行，并顺利入职了！”首都经济贸易大学毕业生余仕远说。

　　 又是一年毕业季。

　　 当前，大量高校毕业生告别熟悉的校园，走上新的工作岗位，但也有一些毕业生仍面临着就业压力和困惑。

　　 “我的专业对口工作较少，而且竞争优势较弱。另外，由于之前受疫情影响，我错失了不少线下实习的机会，实践经验也比较缺乏。”北京工商大学毕业生马雪告诉记者，希望相关部门能够提供更多就业信息渠道，并开展针对性更强的专业招聘会，帮助高校毕业生解决求职道路上的困难。

　　 就业是最大的民生，也是最基本的民生。数据显示，2023届高校毕业生预计达1158万人。中央经济工作会议明确，落实落细就业优先政策，把促进青年特别是高校毕业生就业工作摆在更加突出的位置。

　　 国家发展改革委副主任李春临介绍，从今年情况看，国内高校毕业生人数和城镇就业需求均创新高，就业扩容提质依然面临一些压力和挑战。但更要看到，随着稳增长、稳就业、稳物价各项政策举措持续发力显效，企业等经营主体恢复发展，带动用工需求扩大、就业岗位增加，就业形势将稳定向好。

　　 据了解，国家发展改革委将加大就业优先导向的宏观政策调控力度，协同推进“拓岗、稳岗、服务、创业”，促进高校毕业生等青年高质量充分就业。

　　 李春临表示，要积极扩大有效投资，促进生活服务消费加快恢复，通过扩大国内有效需求拓展市场化就业空间。推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，促进现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，开发更多知识型技术型岗位。适时调整优化并落实好减负纾困政策，持续做好降成本工作，推动经营主体恢复发展，提升就业吸纳能力。

　　 “着力加强青年群体就业服务。”李春临说，加大力度、健全机制，为高校毕业生提供精准高效的不断线就业服务，扎实做好就业困难青年兜底帮扶工作。深化职业教育产教融合、校企合作，推动职业技能培训资源共建共享，增强高校毕业生等青年技能素质，让学生所学和市场所需紧密结合起来。

　　 此外，国家发展改革委将发挥双创示范基地引领和服务作用，促进创业资源开放共享。加强返乡入乡创业园建设，引导有创业意愿和创业能力的大学生返乡入乡创业。大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业方面发挥更大作用，鼓励青年群体依托平台自主创业和灵活就业。

(责编：杨曦、吕骞)
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