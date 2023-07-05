人民网北京7月5日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会等“菜篮子”食品管理部际联席会议成员单位联合印发《关于认真开展2021—2022年度“菜篮子”市长负责制考核工作的通知》（以下简称《通知》），对直辖市、计划单列市和省会城市等36个大中城市2021—2022年度“菜篮子”市长负责制落实情况进行考核。

开展“菜篮子”市长负责制考核是检验城市“菜篮子”产品稳产保供稳价能力的重要举措，是督促市长切实承担主体责任的重要抓手，是全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的重要内容。《通知》明确，将采取自评、复核、抽查及第三方评估等方法，按照城市自评、部门复核、抽查考核、综合评定、结果反馈等程序，开展考核工作。本次考核将于年底前完成，考核结果将作为市人民政府主要负责同志和领导班子政绩考核的内容之一。

《通知》要求，各城市要精心组织部署考核工作，按时据实报送材料，认真查找问题，全力抓好问题整改。下一步，农业农村部将会同有关单位严格开展考核，用好考核“指挥棒”，以考促建、以评促用，压紧压实“菜篮子”市长负责制，保障“菜篮子”产品稳定安全供给。

(责编：王仁宏、吕骞)

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