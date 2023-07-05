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东北大部将有强降雨过程 水利部启动洪水防御Ⅳ级应急响应

2023年07月05日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京7月5日电 （记者王仁宏）据水利部消息，7月4日18时，水利部针对内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江省（自治区）启动洪水防御Ⅳ级应急响应，派出2个工作组赴辽宁、吉林省协助做好防汛工作。

根据预报，预计7月4-5日，东北大部将有一次强降雨过程，以大到暴雨为主，局部将有大暴雨，累计面降雨量将有30～60毫米，其中辽宁东部北部、吉林东部和西北部、黑龙江东部和西南部、内蒙古东北部等地部分地区将有70～110毫米。辽宁辽河、浑河、太子河，吉林第二松花江，黑龙江省嫩江、松花江、牡丹江，内蒙古绰尔河、洮儿河等河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流将发生超警洪水。

据悉，目前暴雨影响区内部分水库已开启预泄，其中辽宁大伙房水库加大出库流量，目前库水位消落0.57米。水利部松辽委和辽宁、吉林省已启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

此前，西南东部、西北东南部、江淮东部、黄淮、华北中部南部等地曾在7月1-3日发生一次较强降雨过程，100毫米、50毫米以上暴雨笼罩面积分别为6.9万、31.3万平方公里；累计最大点雨量陕西汉中渔渡坝439毫米、四川达州关坝387毫米、湖北襄阳吴店306毫米。受降雨影响，淮河上游干流及支流洪汝河发生明显涨水过程，重庆、四川、贵州、陕西等4省（直辖市）35条中小河流发生超警以上洪水，最大超警幅度0.01～3.49米，其中重庆长江支流朱衣河、五桥河、建南河、驴子溪、笋溪河，四川渠江支流肖口河及嘉陵江支流螺溪河，贵州乌江支流青场河及沙窝河等9条中小河流发生超保洪水，最大超保幅度0.08～1.99米。

针对近期强降雨过程，水利部每日会商，分析研判雨水汛情发展态势，每日以“一省一单”形式提醒地方做好防御工作，督促指导暴雨区内水利部门科学精细调度骨干水库，充分发挥拦洪削峰错峰作用。

汉江安康水库削减洪峰达86%，拦蓄洪水3.77亿立方米；淮河支流洪汝河宿鸭湖水库削减洪峰达73%，拦蓄洪水7100万立方米；淮河出山店水库拦蓄洪水7340万立方米。水利部长江委及河南、重庆、四川、贵州等省（直辖市）均启动了洪水防御Ⅳ级或Ⅲ级应急响应强化暴雨洪水应对。

(责编：王仁宏、吕骞)
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