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把能源保供做到百姓心坎上

刘园园
2023年07月05日09:02 | 来源：科技日报
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原标题：把能源保供做到百姓心坎上

　　记者近日从国家发展改革委经济运行调节局获悉，为深入贯彻落实党中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的决策部署，按照国家发展改革委党组要求，国家发展改革委经济运行调节局党支部第一时间召开全体党员大会进行动员部署，按照主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，推动主题教育取得切实成效。

　　4月以来，在坚持学深悟透，以多种形式强化理论学习的同时，经济运行调节局党支部将调查研究贯穿主题教育全过程，聚焦能源保供重点、难点问题，制定了大兴调查研究工作方案，组织开展系列调研活动，取得明显成效。

　　党中央高度重视能源安全，国家发展改革委一直将能源保供工作作为重中之重。为深入贯彻党中央关于确保能源安全的决策部署，切实做好迎峰度夏电力保供工作，6月初，国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁带队赴国家电网公司开展调研，听取电网企业迎峰度夏电力保供工作情况，深入分析面临的困难问题，对相关工作作出部署安排，指导电力企业进一步凝聚共识、形成合力，全面提升迎峰度夏能源电力保供工作水平。

　　5月30日，深圳市部分城中村用户出现零散停电现象，人民群众反应较为强烈。经济运行调节局党支部坚持以人民为中心，立即组织广东省有关方面和南方电网迅速抢修，大部分用户在2个小时内恢复了供电。6月14日，全国能源迎峰度夏电视电话会议结束后，国家发展改革委党组成员、副主任李春临第一时间带领经济运行调节局，深入深圳市南山区向南村调研城中村供电整治工作，充分听取居民用户和电网企业的意见建议，指导做好电力供应保障工作。

　　针对今年以来云南、四川等水电大省来水偏少的困难局面，在国家发展改革委有关领导带领下，经济运行调节局于4月初和6月中旬分别赴云南、四川开展能源电力保供专题调研，针对性解决保供工作中存在的问题，提出保障当前和长远能源电力供应的措施。

　　经济运行调节局党支部坚持以人民为中心办实事、解民忧，实时跟踪全国地震发生情况，协调做好地震灾区能源交通等保障。针对今年5月2日云南省保山市隆阳区发生5.2级地震，一度造成约4000户停电的情况，经济运行调节局迅速协调指导当地电力部门全力抢修恢复，有效保障了电力供应安全稳定。经济运行调节局以“服务社会群众”的民生事项为重点，聚焦经济运行调节工作涉及的民生领域重大问题，梳理形成了《民生事项清单》，有效推动相关问题解决，进一步提升民生用能保障水平。

　　据介绍，下一步，经济运行调节局党支部将认真贯彻落实党中央部署，按照国家发展改革委党组安排，不折不扣完成好主题教育各项任务，确保主题教育走深走实、见行见效，切实将主题教育成果体现到能源安全稳定供应的实效上来。

(责编：杨曦、吕骞)
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