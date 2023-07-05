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原标题：数字万联 科技创造至美生活

刚将手掌置于地铁闸机识别口，便如同刷手机二维码般，瞬间通过微信刷掌打开闸机、进站乘车，出站后自动扣费。7月4日晚，2023全球数字经济大会在北京盛大开幕。这是当天上午，科技日报记者提前到大会特色活动之一的精品主题展探馆时，在腾讯展台所见到的微信刷掌支付场景演示。

生物识别技术已成为国际支付技术发展的重要趋势。展台工作人员介绍，这项刷掌技术利用了掌纹和掌静脉等重要信息，可兼容多款设备的手掌识别模型，并且不受光线明暗、伸掌姿势等因素影响，为用户带来更为高效便捷的支付体验。目前，刷掌乘车已应用在北京轨道交通大兴机场线等地。

当前，以技术和数据为关键要素的数字经济蓬勃发展，正成为中国经济高质量发展最为重要的推动力。据了解，此次精品主题展以“数字创变、智展未来——数字经济创造美好生活”为主题，共有110家企业参展，遴选国内外数字经济产业的重要成果进行展示，令人全景式感受数字万联及科技在不同领域多元化创造至美生活的魅力。

在京津冀协同发展展区，大屏幕正在展示气势恢宏、色彩缤纷的天津港“智慧零碳”集装箱码头。“这是可复制可推广的最新一代全自动化集装箱码头，可兼顾新码头建设和老码头改造。通过5G、北斗、AI（人工智能）、IOT（物联网）等技术融合应用，码头生产运营高度智能化，首次实现L4级无人驾驶技术在港口规模化和商业化运营，特别是在水平运输创新方面领跑全球。通过风能、太阳能的应用，码头达到100%绿电自产自足，实现零排放。目前，天津港是京津冀及‘三北’地区的海上门户、雄安新区主要出海口。”天津港集团数字化转型办公室技术高级主管李秋男表示。

统信软件展台展示了用于应对美国红帽公司停服事件的全栈式解决方案。统信软件政务技术负责人李鹏介绍：“红帽公司官方宣布CentOS 8于2021年底停止维护，CentOS 7则更新到2024年6月底，这意味着，国内大量用户此后若要继续使用，将面临安全风险，其中不乏关系到国计民生的大型企业。由此，我们推出了统信服务器操作系统及配套迁移方案，可支持用户在存量利旧、扩容、容器云改造等场景下，平滑、稳定、可靠地完成CentOS替换和业务系统迁移，助力用户数字化转型。”

在百度展台，传送带上几块智能手表屏幕正在快速通过质检。“通过在传统摄像头内嵌百度AI算法模型，百度AI质检系统可以智能识别物体表面缺陷，自动找出表明有缺陷的产品。单台设备相当于10个质检员，可大大降低工人重复劳动，切实提高企业良品出厂率。百度AI质检系统已连续3年占据中国市场份额第一。”百度开物相关负责人介绍。

AI大模型正在引领新一轮全球人工智能技术发展浪潮，尤其需要稳定、高性价比的超算算力资源支撑。北京超级云计算中心展台展示了基于超算架构的大模型GPU（图形处理器）算力、稳定的算力服务平台和7×24小时服务保障体系。“作为《北京市通用人工智能产业创新伙伴计划》首批算力伙伴，我们率先在国内开展超算创新服务模式，目前中心具备超过100万CPU核心、2万张大模型GPU加速卡的算力服务能力，服务国内超20万用户，包括千家企业，并为智源研究院、智谱·AI等提供支撑大模型运行的算力资源。”北京超级云计算中心技术总监甄亚楠介绍。

中国电信展台展示的全民健康大数据平台和医疗影像云平台颇为引人注目。工作人员介绍，通过自研的云网与系统结合，可实现医疗数据在不同节点互联互通，方便百姓就医，提升医疗服务质量，解决相关行业难题。目前，中国电信打造的国云已覆盖全国相关基础设施，其具有“自主可控、智能敏捷、安全可信、绿色低碳、应用牵引”5大特征，将助力筑牢数字中国建设的关键底座。

(责编：杨曦、吕骞)

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