原标题：吉林拉升避暑消费“凉动能”

临近暑伏时节，国内多地持续高温天气，这为地处东北的吉林省以“22℃的夏天”为要点打造避暑经济提供了引流条件。火爆出圈的“梦幻西游季沉浸式项目”、盘活资源的“滑雪场的夏天”、鸭绿江畔清风拂面的集安“大吉他广场”……当避暑季与新业态相遇，会激发怎样的文旅“凉动能”？

梦幻西游季沉浸式项目是长春动植物公园今夏主打活动。漫步园林深处，偶遇挥舞“金箍棒”的猴哥、演奏“九齿钉耙”的八戒……游客的热情被中国传统文化经典IP所点燃。据统计，这里仅端午假期便接待游客14.99万人次，同比增长18倍。

在长春动植物公园，游客争相与工作人员扮演的西游记角色合影。（新华社记者王帆 摄）

“传统文化蕴藏着大IP，本土化乐园大有可为。”长春动植物公园旅游项目负责人杜贵江说，项目充分迎合了“四点半后”清凉气候下亲子互动和暑期市场需求。

进入7月，吉林省各大雪场虽然褪去“冬装”，但在无雪的季节同样热闹。

乘缆车观光，翻越山岭，俯瞰天定山全貌；坐滑板车俯冲而下，一层层绿色的“海浪”奔赴而来。今年，长春市天定山滑雪场全新改造一条全长1360米的滑道，开设了“天定山新滑板”项目，探索夏季运动新玩法。

“深挖冰雪价值和夏季旅游资源，生成独具特色的四季旅游产品。”长春市天定山旅游度假小镇宣传部负责人蔡慧瑜表示，天定山作为国家4A级旅游景区，已成为集四季旅游、研学、体育、住宿等为一体的一站式四季旅游度假小镇。

长春市天定山滑雪场夏季航拍图。新华社发

林间徒步、山地骑行、星空露营、缆车穿越、水上乐园……吉林市万科松花湖度假区、万峰通化滑雪度假区、长白山万达国际度假区等滑雪场均开启“夏季模式”，进一步完善四季旅游产业体系，实现冰雪旅游和避暑休闲相得益彰。

“冰雪大省”吉林近年来不仅在冬季集聚“热度”，还在夏季释放“凉感”，形成了以冰雪和避暑双品牌为引领的文旅产品体系。对标“万亿级”旅游产业目标，吉林省今年夏季还提出打造“到吉林森呼吸”“行走在吉线”等10大类66条新品线路，并推出共计115项旅游惠民措施。

吉林省文化和旅游厅7月3日召开新闻发布会称，在接下来的3个月里，吉林省各地将举办各类消夏避暑文旅节事活动400余项，内容涵盖文化、乡村、体育、美食、时尚等多个领域。

吉林省文化和旅游厅副厅长陈思宇表示，近年来，吉林省着力构建“特色鲜明、创新驱动、功能完善、交叉融合”的现代避暑休闲产业体系，面对暑期旅游旺季，将继续挖掘文旅消费新亮点，不断满足避暑游、亲子游、毕业游等市场需求，持续提升广大游客的满意度。（记者 王昊飞、王帆）

(责编：曹淼、李源)

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