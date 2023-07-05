人民银行官网截图

人民网北京7月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。期限7天，中标利率1.9%。

(责编：罗知之、吕骞)

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