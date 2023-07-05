人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民银行开展20亿元逆回购操作 中标利率1.9%

2023年07月05日09:31 | 来源：人民网
小字号

人民银行官网截图

人民银行官网截图

人民网北京7月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。期限7天，中标利率1.9%。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行开展20亿元逆回购操作 中标利率1.9%
　　人民银行官网截图 人民网北京7月5日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，为维护银行体系流动性合理充裕，人民银行今日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作。期限7天，中标利率1.9%。…
11个部委联合部署“菜篮子”市长负责制考核工作
　　人民网北京7月5日电 （记者王仁宏）近日，农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委、市场监管总局、金融监管总局、中国证监会等“菜篮子”食品管理部际联席会议成员单位联合印发《关于认真开展2021—2022年度“菜篮子”市长负责制考核工作的通知》（以下简称《通知》），对直辖市、计划单列市和省会城市等36个大中城市2021—2022年度“菜篮子”市长负责制落实情况进行考核。 开展“菜篮子”市长负责制考核是检验城市“菜篮子”产品稳产保供稳价能力的重要举措，是督促市长切实承担主体责任的重要抓手，是全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的重要内容。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部