原标题：无锡“牵手”连云港促文旅消费

无锡与连云港文旅合作再深入。7月2日，第24届连云港之夏旅游节暨江苏沿海发展论坛开幕，无锡受邀参加。自2022年起，无锡与连云港一系列“牵手”互通项目落地落实，今年起无锡市民可购买连云港特惠年票，畅玩多个景区。

据悉，连云港已在无锡国旅和无锡观光国旅设立旅游年票代售点，无锡市民可购买88元特惠年票，能畅玩连云港多个景区，包括花果山、连岛、孔望山等。无锡市民还可关注“连云港旅游年票”微信公众号、支付宝等线上渠道在线办理。

当前正值暑假出游旺季。此次旅游节发布了“江苏最美海滨1号公路”浪漫之旅、“大圣故里 魅力山水”非遗研学之旅、“探秘历史 休闲养生”文化之旅三条经典旅游线路。旅游节持续到10月，期间还将举办2023连云港·徐圩马拉松赛、第五届连岛沙滩音乐狂欢节等“1+12”系列重点文旅活动。

自2022年省委、省政府优化调整南北结对关系以来，无锡、连云港两市迅速启动、快速推进南北结对帮扶合作工作。两地在文旅产业提档升级、文旅行业繁荣发展、推动公共文化服务、强化文旅品牌宣传等方面开展合作，促进文旅消费，助力两地文旅市场振兴。2022年8月，“无锡—连云港旅游高铁专列”首发仪式举行，开启了两市旅企客源互送、旅游团队互游的“高铁模式”。

更多文旅“牵手”项目正在路上。据悉，两市今年还将开展优秀舞台艺术作品演出交流活动，举办海湖融达——连云港无锡馆藏交流展、书法美术作品交流展。同时，两市将鼓励引导重点文旅企业互动，合作开发一批有品质、有特色、有吸引力的精品旅游产品，继续支持旅游专（包）列、旅游团队互游，不断提高文化旅游目的地的吸引力和竞争力。（张子秋）

(责编：曹淼、李源)

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