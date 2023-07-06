人民网北京7月6日电 （欧阳易佳）据水利部消息，7月5日，西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程——湘河水电站6月30日正式投入商业运行，标志着该工程全面转入运行阶段。

西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程是国务院确定的172项重大节水供水工程之一，是《西藏自治区水利改革发展“十三五”规划》中的六大重点骨干工程之一。湘河水利枢纽工程以灌溉、供水、改善保护区生态环境为主，兼顾发电。工程建成后，日喀则作为西藏“粮仓”的地位将进一步巩固，同时每年能为藏中电网提供1.3亿千瓦电量，将极大促进日喀则的农牧业发展和经济增长。

西藏湘河水利枢纽工程主体工程自2019年4月3日开工以来，顺利实现了2020年2月28日截流、2021年11月12日大坝填筑到顶、2022年10月12日第一阶段下闸蓄水、2023年6月1日四台机组具备并网发电条件、2023年6月13日开始第二阶段蓄水等重要关键节点目标，截至2023年6月29日23:30分达到设计正常蓄水位4099米，标志着湘河水利枢纽工程建设的又一重大节点目标实现。

西藏湘河水利枢纽及配套灌区工程蓄水到正常蓄水位和湘河水电站正式投入商业运行，标志着该工程已接近尾声，具备了灌溉、供水和改善生态环境及发电的条件，实现了工程的社会效益、生态效益和经济效益。