人民网北京7月9日电（记者王天乐）“招聘会气氛很好，我已经找到两三家合适的企业了，回去好好对比一下。”山东济宁市暑期高校毕业生专场招聘会上，家住济宁市任城区的毕业生李敏告诉记者。据了解，此次招聘会由济宁市（任城）人力资源发展集团承办，云集济宁市攀登企业、规上企业、国有企业、民营企业等一批优秀企业100余家，达成就业意向570余人。今年以来，围绕“稳就业”这一民生工程，济宁市任城区多措并举提升就业创业能力，创建人力资源集团化发展的新模式，创新成立济宁市（任城）人力资源发展集团。今年1至5月，任城区人力资源服务业帮助就业近4万人次，服务用人单位1.2万余家，实现营收8.8亿余元、同比增长40%。

据介绍，此前当地行业“小散弱”问题较为突出，机构普遍规模小，业务同质化严重，竞争能力弱，难以满足市场多样化的需求。为破解这一难题，5月24日，任城区创建全省首家人力资源发展集团——济宁市（任城）人力资源发展集团。“任城区成立支持集团发展工作专班，并建立集团建设指导委员会，为集团发展指引方向、出谋划策。集团实行理事会制，集团内部下设机构服务、市场发展及交流合作三个专门工作委员会，着力打造资源共享、开放合作、交流展示、协调发展4大平台，畅通集团内部合作、外部交流运行机制。”济宁市（任城）人力资源发展集团相关负责人告诉记者，集团成立后带动济宁市人力资源服务业品牌升级、业态升级、服务升级，实现“抱团发展”和“共享共赢”。

据了解，该集团由市、区两级人社部门共同主导筹建，创新市区两级分工协作机制，由市人社局提供宏观指导和政策支持，出台推进人力资源服务业高质量发展30条实施意见，专员派驻指导筹建工作。区级层面则主要负责工作推进，具体开展集团日常工作，明确责任、协调联动，共促工作开展。

据悉，集团承办了全市首届人力资源产品交流会，邀请全市29家人力资源服务机构参会，还依托济宁人力资源服务产业园，推介任城人力资源服务业优惠政策，吸引参会机构、企业入驻园区投资兴业，目前已有近40家企业入驻任城区人力资源服务产业园。

(责编：王仁宏、吕骞)

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