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《中国气候变化蓝皮书（2023）》发布：中国植被覆盖整体稳定增加

2023年07月09日11:29 | 来源：人民网
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人民网北京7月9日电 （欧阳易佳）为满足绿色低碳发展的时代需求，积极践行生态文明理念，科学认识与把握气候变化规律，推进应对气候变化和防灾减灾工作，中国气象局近日发布《中国气候变化蓝皮书（2023）》（以下简称《蓝皮书》），《蓝皮书》指出，中国植被覆盖整体稳定增加，呈现持续变绿趋势；中国红树林面积总体呈先减少后增加趋势。

《蓝皮书》显示，全球气候系统变暖趋势仍在持续，2022年中国夏季平均气温、沿海海平面高度等气候变化指标创下新高。

《蓝皮书》指出，中国植被覆盖整体稳定增加，呈现持续变绿趋势。2000年至2022年，中国年平均归一化植被指数（NDVI）呈显著的上升趋势，2022年中国平均NDVI为0.379，较2011年至2020年平均值上升8.7%，是2000年以来的第二高值。中国红树林面积总体呈先减少后增加趋势。1973年至2000年，中国红树林面积减小，其中广东、香港和澳门红树林面积减少最为明显；2000年至2022年，中国红树林总面积稳步增加，至2022年已达到240平方公里，基本恢复至1980年水平，其中广东、香港和澳门红树林总面积基本恢复至1990年水平。

 

(责编：王仁宏、吕骞)
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