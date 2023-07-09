《中国气候变化蓝皮书（2023）》发布：中国植被覆盖整体稳定增加
2023年07月09日11:29 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月9日电 （欧阳易佳）为满足绿色低碳发展的时代需求，积极践行生态文明理念，科学认识与把握气候变化规律，推进应对气候变化和防灾减灾工作，中国气象局近日发布《中国气候变化蓝皮书（2023）》（以下简称《蓝皮书》），《蓝皮书》指出，中国植被覆盖整体稳定增加，呈现持续变绿趋势；中国红树林面积总体呈先减少后增加趋势。
《蓝皮书》显示，全球气候系统变暖趋势仍在持续，2022年中国夏季平均气温、沿海海平面高度等气候变化指标创下新高。
《蓝皮书》指出，中国植被覆盖整体稳定增加，呈现持续变绿趋势。2000年至2022年，中国年平均归一化植被指数（NDVI）呈显著的上升趋势，2022年中国平均NDVI为0.379，较2011年至2020年平均值上升8.7%，是2000年以来的第二高值。中国红树林面积总体呈先减少后增加趋势。1973年至2000年，中国红树林面积减小，其中广东、香港和澳门红树林面积减少最为明显；2000年至2022年，中国红树林总面积稳步增加，至2022年已达到240平方公里，基本恢复至1980年水平，其中广东、香港和澳门红树林总面积基本恢复至1990年水平。
(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 《中国气候变化蓝皮书（2023）》发布：中国植被覆盖整体稳定增加
- 人民网北京7月9日电 （欧阳易佳）为满足绿色低碳发展的时代需求，积极践行生态文明理念，科学认识与把握气候变化规律，推进应对气候变化和防灾减灾工作，中国气象局近日发布《中国气候变化蓝皮书（2023）》（以下简称《蓝皮书》），《蓝皮书》指出，中国植被覆盖整体稳定增加，呈现持续变绿趋势；中国红树林面积总体呈先减少后增加趋势。 《蓝皮书》显示，全球气候系统变暖趋势仍在持续，2022年中国夏季平均气温、沿海海平面高度等气候变化指标创下新高。…
- 全国铁路上半年日均开行客车9311列 发送旅客17.7亿人次
- 人民网北京7月9日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年上半年，全国铁路发送旅客17.7亿人次，其中4、5、6月份旅客发送量快速攀升，较2019年同期分别增长7.6%、5.6%、4.8%，4月29日发送旅客1966.1万人次，创铁路单日旅客发送量历史新高。 国铁集团客运部负责人介绍，上半年，随着经济社会发展平稳向好，铁路客流呈现恢复性增长态势，铁路部门积极适应客运市场需求，加强旅客运输组织，科学制定客车开行方案，努力满足节假日旅客集中出行需要，持续推出便民利民服务新举措，保障了旅客平安、有序、温馨出行。…
- 评论
- 关注