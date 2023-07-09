人民网北京7月9日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今天，强降水和强对流天气影响范围都有所收缩，但安徽西南部、湖北东部、湖南西北部、贵州西部、云南南部、吉林东部、西藏东南部等地有大到暴雨，部分地区并伴有短时强降水（最大小时降雨量30至50毫米，局地可超过60毫米），吉林中东部、辽宁中东部、山东中东部、江苏北部等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级。中央气象台继续发布高温橙色预警、强对流天气黄色预警。

预计9日白天，华北大部、黄淮、江南大部、华南以及四川盆地、湖北西部、陕西中南部、甘肃中西部、宁夏北部、内蒙古西部、新疆吐鲁番和南疆盆地东部等地有35℃以上的高温天气，其中，华北中南部、黄淮大部、江南中部和东部及内蒙古西部等地部分地区最高气温37至39℃，河北南部、河南北部、山东西北部、浙江东南部、福建东北部及内蒙古西部等局地可达40℃以上。

预计9日14时至10日14时，黑龙江东南部、吉林中东部、辽宁中东部和北部、山东中东部、安徽中东部、江苏东北部和南部、上海等地的部分地区将有8至10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11级；内蒙古东南部、黑龙江西北部和中东部、吉林中部和西部、辽宁中东部和北部、山东南部、安徽中部、江苏东北部和南部、上海、湖北东部和西南部、湖南西北部、浙江北部、四川南部、重庆东南部、贵州西部和东北部、云南中东部和西南部、广西西北部、广东中南部和西南部等地的部分地区将有短时强降水天气，小时雨量30至50毫米，局地可达60毫米以上。

预计，强对流的主要影响时段为今天午后至前半夜。

气象专家提醒，南方的降雨落区将出现变化，公众需警惕强降雨和强对流天气可能引发的山体滑坡、山洪、城乡内涝等对交通出行、日常生活的不利影响，及时关注预报预警信息，远离气象灾害风险较高的地区。华北、黄淮、江南、华南等地持续高热，公众要注意防暑降温，关注自身身体健康，减少室外活动时长，避免高温时段在外作业，谨防中暑和热射病。

(责编：王仁宏、吕骞)

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