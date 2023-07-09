人民网北京7月9日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）房地产业是国民经济的支柱产业。今年上半年，中央多次强调坚持“房住不炒”，因城施策支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作。

近日，北京中指信息技术研究院发布《2023上半年中国房地产市场总结与下半年趋势展望》（以下简称“报告”）显示，今年上半年房地产市场整体表现先扬后抑，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强。

在政策调控方面，报告显示，上半年，全国各地已有超百省市（县）优化房地产调控政策超300次，涉及公积金支持政策、发放购房补贴、优化限购、降低首付比例及房贷利率等方面，超40城下调首套房贷利率下限至4%以下，普通二线及三四线城市房地产限制性政策已基本取消。

在市场方面，报告显示，2023年上半年百城新房价格保持横盘态势，二手房价格持续下跌。二季度，市场恢复节奏有所放缓，百城新建住宅均价环比由涨转跌，二手房受挂牌量持续走高影响，环比跌幅逐步扩大。

在土地方面，报告显示，核心城市优质地块放量，带动楼面价结构性上涨。全国销售承压背景下，房企在核心城市补货意愿增强，局部城市土拍升温，北京、杭州等城市多宗地块竞拍至最高上限，参拍企业数量创新高。

在企业方面，报告显示，2023年上半年，TOP100房企销售总额同比微增0.1%，头部企业销售增速较高。国央企仍为拿地主力，前100家企业中超六成为央企或国企。

展望2023下半年，报告认为，随着二季度市场持续转弱，下半年政策加力预期增强，但房地产政策力度和节奏取决于宏观基本面的变化，若下半年经济出现超预期转弱情况，则房地产作为经济“稳定器”，托底政策或将加快落地。

报告还指出，回顾“十四五”前半程，2021-2023年5月，全国商品住宅销售面积合计约31亿平，占到此前对“十四五”预测总量的50%，进度基本拉平。市场在经历了“大起大落”后，预计“十四五”后半程，市场将逐渐回归常态，未来两年商品住宅年均销售规模或降至12亿平方米以下。

(责编：王仁宏、吕骞)

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