王绍绍

数字经济作为影响经济发展的关键因素，引擎作用日益凸显。与此同时，促进产业互联，强化集群效应，已成我国数字经济进一步发展的关键。

2023全球数字经济大会专题论坛-2023产业互联网创新发展论坛近日举办，与会专家表示，加强现代化产业体系建设和产业集群数智化转型，打造产业互联网图谱，加快产业互联网应用场景创新和产业互联网生态建设，是推动数字经济高质量发展的重中之重。

随着数字技术的不断突破和提升，数字经济已经成为全球经济增长的新动能。中国信息通信研究院近日发布了《全球数字经济白皮书》，数据显示，2022年，美国、中国、德国、日本、韩国等5个世界主要国家的数字经济总量为31万亿美元，数字经济占GDP比重为58%，较2016年提升约11个百分点。

近年来，我国数字经济也不断向高质量发展迈进。数据显示，2016-2022年中国数字经济年均复合增长14.2%。2022年，全球数字经济独角兽企业达1032家，较上年增加10家，产业数字化独角兽企业较上年增加16家，整体进入深化应用阶段。

业内专家表示，目前，全球产业数字化转型进入规模化扩张和深度应用阶段，数字化转型应用领域由生产研发向供应链协同、绿色低碳方向延伸，推动产业互联网的发展对于深入数实融合具有重要意义。

“产业互联网作为数实融合的产物，正以数字技术融合应用推动生产方式变革。”北京市科学技术协会一级巡视员岳鸿志表示，要以产业互联网平台建设推动产业集群数智化转型，以全产业链场景创新激发产业生态活力，全面支撑现代化产业体系建设。当前，产业互联网正在进入规模化应用的新阶段，企业需要加快技术、平台和解决方案的研发上市，行业用户迫切需要用新技术、新平台和新场景实现业务转型。

“全球工业互联网平台67%的市场份额集中在十大平台，而我国已经有两百多个平台。”中国工程院院士邬贺铨表示，虽然我国工业互联网平台取得了一定的发展，但目前仍存在集中度低、影响跨平台互联互通的问题。当前现场级工控系统现发展面临两大挑战，一是企业已经部署的工控系统标准碎片化，操作系统的协议欠开放，IT/OT难融合；二是自主可控没有完全解决。

人民网财经了解到，为更好地服务于产业集群建设，建设产业互联网生态，北京市已启动“产业互联网平台赋能产业集群伙伴计划”，发布首批30家成员单位，涵盖制造互联网、建筑互联网、能源互联网、医疗互联网、农业互联网5个领域，为合作伙伴寻求产业互联网的硬件、软件、数据、解决方案服务等发展契机。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长王磊表示，数字经济是推动首都高质量发展的重要引擎。今年一季度，北京数字经济实现增加值4265.7亿元，同比增长7.6%，其中数字经济核心产业增加值2556.5亿元，增长9.1%。他表示，北京正在努力打造成为产业互联网发展新高地、产业集群转型发展的策源地，下一步北京市将通过一系列措施，加快推进产业数字化转型，更好地发挥数字经济双循环动力引擎的作用，推进新时代首都经济的高质量发展。

北京软件和信息服务业协会会长刁志中表示，产业互联网平台赋能产业集群发展，始终要以产业集群高质量发展为目标，要大力发展产业互联网平台，要重视数据要素赋能赋智，要推进信息技术应用创新，要提高网络与信息安全保障水平，要构建共生共赢的产业新生态。

(责编：王仁宏、吕骞)

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