人民网北京7月9日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）日前发布的《中国电力行业年度发展报告2023》（以下简称《报告》）指出，预计2023年全年全社会用电量增速在6%左右，全国电力供需总体紧平衡，部分区域部分时段电力供需偏紧。

针对近期我国部分地区持续高温对电力保供带来的影响，中电联统计与数据中心副主任蒋德斌表示，从需求侧来看，近年来我国电力负荷“冬夏”双高峰特征日趋明显，夏季降温及冬季取暖负荷占比越来越大。全国有多个省级电网夏季降温负荷占最高用电负荷比重超过40%，少数省份降温负荷比重超过50%，气温对用电的影响越来越突出。此外，降温负荷持续增加等因素导致用电负荷峰谷差加大，增加了电网平衡的难度，电力系统灵活性调节资源缺乏的问题将更加凸显，导致电力系统调峰压力进一步加大。

从供给侧来看，蒋德斌认为，在极热天气下，大范围的静风环境导致风力发电机无风驱动，使得风机出力大幅下降甚至无出力；温度过高时光伏电池的转换效率反而会降低，导致光伏发电出力下降；厄尔尼诺给我国部分地区带来极端干旱现象，导致这些地区的水电出力减少；夏季高温时段火电机组出力也会受到影响；此外，持续极端高温环境下，电力设备出现故障的概率有所增加。

“夏季若出现持续极端高温，将拉动用电负荷快速增加而发电出力有所下降，导致部分地区的电力供需偏紧形势进一步加剧，增大了电力保供难度。”蒋德斌表示，电力行业企业将采取各种有效措施全力以赴保安全、保民生、保重点供电，为经济社会发展和人民美好生活提供坚强电力保障。

煤电在迎峰度夏电力保供中发挥着重要作用。据中电联规划发展部副主任韩放介绍，2023年1至5月，生产原煤19.1亿吨，同比增长4.8%；进口煤炭1.8亿吨，同比增长89.6%。电力企业持续抓好电煤采购，提升存煤保障能力，电力行业燃料统计口径电厂日均入场煤量同比增长13.1%，煤炭库存基本处于近年高位，截至6月29日，中电联燃料统计口径内燃煤电厂煤炭库存1.2亿吨，同比增长2444万吨，为近4年以来最高，平均可用天数24.6天，为迎峰度夏电力保供打下了坚实基础。

韩放表示，“十四五”及中长期来看，我国电力需求仍较保持一定增长。未来一段时期，煤电仍将是提供可用容量的主要电源，发挥兜底保供作用。同时，随着新能源快速发展和新型用能设备广泛接入，我国用电需求峰谷差不断扩大，电力系统灵活调节能力建设需求明显增加。煤电作为当前电力系统中的主力电源和电力系统中最经济可靠的调节电源，将加快灵活性改造，将更多地参与系统调峰、旋转备用等辅助服务，提升电力系统应急备用能力。

(责编：王仁宏、吕骞)

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