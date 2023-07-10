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为期三个月共222场 陕西餐饮消费季活动正式开启

2023年07月10日08:30 | 来源：新华网
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原标题：为期三个月共222场 陕西餐饮消费季活动正式开启

7月8日晚，由陕西省商务厅、陕西省文旅厅和各市（区）人民政府、管委会共同主办的“中华美食荟·知味陕西”餐饮消费季活动在西安正式启动，全省12个市（区）餐饮消费季活动同步启动。

在为期3个月的餐饮消费季活动中，全省12个市（区）107个县（区）和10个功能区的187个餐饮聚集区，共安排美食促消费活动222场（次）。届时，线下举办的陕菜美食文化节、陕西美食探秘之旅以及餐饮技艺巡回展演，结合线上的“知味陕西”美食促销、云闪付消费券促销、抖音“晒”美食等一系列精彩活动，让陕西餐饮的特色、亮点、品牌最大化触达广大消费者、市民和游客。

活动期间，陕西众多餐饮商家将拿出实实在在的优惠促消费：每天10点至24点，美团上超200家商家进行促销活动，套餐低至5折；美团和大众点评推出的必吃节、必吃套餐，满200减30，满100减20；陕西银联云闪付推出优惠大礼包，消费者登录云闪付首页陕西省消费券，可进入“知味陕西”领取“满30元立减5元”和“满300元立减30元”的消费券；“西安029城市嗨卡”则聚集西安特色餐饮、景区、演艺等，主打商旅文融合，为来陕游客提供更便捷、更实惠的消费指南。

据介绍，本次餐饮消费季活动，旨在通过政府主导、行业联动、企业互动的方式鼓励餐饮消费，扩大和丰富消费供给，为消费者送实惠、送品质、送文化，是激发餐饮消费潜力的务实之举，更是惠民、利民、便民的暖心之举，对满足人民群众美好生活需要，推动扩内需、促消费、惠民生、稳就业具有重要意义。

陕西将借助此次“中华美食荟·知味陕西”餐饮消费季活动的举办，持续传承好中华美食、陕西味道，力争让本地消费者和来陕游客品尝陕西美食、领略陕菜文化、享受美好“食”光。全省餐饮从业者将拿出看家本领，做出特色美味，迎接八方来客。（汪艳）

(责编：曹淼、李源)
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