原标题：多国企业参展兰洽会冀进一步拓展中国西部市场

展示新成果、寻求新商机、畅谈新合作……这几天，甘肃兰州用一场经贸盛会迎接四方来客。

位于甘肃国际会展中心的俄罗斯展馆内，前来参展、消费的客商络绎不绝。俄罗斯女孩爱丽一边邀请消费者品尝俄罗斯美食，一边热情地与客人合影。

“这是我第一次参加兰洽会。俄罗斯的乳制品、食品和工艺品很受当地消费者欢迎。”爱丽说，作为俄罗斯一家食品出口企业的销售专员，她希望能够借助兰洽会这一平台，扩大对中国市场的产品供应量。

7月6日至10日，以“共享机遇、深化合作、创造繁荣”为主题的第29届中国兰州投资贸易洽谈会举行，吸引1600多家国内外企业参展。

作为本届兰洽会的主宾国之一，泰国组织了20多家企业前来参展，涉及食品、化妆品、居家用品、保健按摩产品等领域。在泰国展馆内，前来参展的泰国联财食品有限公司负责人林战旗热情地用泰国榴莲干招待来客。

“我们特意准备了品种丰富的各类产品，以进一步加深当地消费者对品牌的印象，希望在兰洽会上多交朋友、多谈合作。”他说，作为参加了两届兰洽会的“老朋友”，他看好中国西部市场的潜力，希望能找到更多合作伙伴。

2023年1月至5月，泰国与甘肃省进出口贸易总额7.63亿元，同比增长17倍。随着中老铁路国际货运列车和“曼谷—兰州”客运航班腹舱带货业务的开通，“通道+经贸+产业”的联动效应不断放大。

7月6日，第二十九届中国兰州投资贸易洽谈会的一家泰国参展商向参会者推介产品。新华社记者 张智敏 摄

现代农业、荒漠化防治、新能源开发……“向绿向新”成为本届兰洽会经贸合作的新动向。

大荷兰人公司中国高级大区销售经理李博此次赶来参加兰洽会，借机考察中国西部市场的潜力。“最近公司在甘肃省平凉市对接了一个蛋鸡现代化养殖循环经济产业园项目。我们想以此为契机，发挥公司智慧牧场的技术专长，在西部地区有更多投资合作项目。”

甘肃省农业农村厅二级巡视员马占颖说，甘肃将大力发展农业外向型经济，在特色农产品加工出口和农业技术交流等方面加强国际合作。

“甘肃省和沙特阿拉伯在荒漠化防治、水资源利用和新能源发展上有广泛的合作前景，希望能借此机会分享经验、推动合作、促进发展。”沙特阿拉伯投资部副部长赛乐·阿里说。

商务部副部长盛秋平表示，兰洽会作为西部地区对外投资合作的重要平台，经过20多年的培育发展，其品牌化、专业化、国际化程度不断提升，已经成为深化区域合作的重要纽带，向西开放的重要窗口，“一带一路”沿线国家共创丝路繁荣的重要平台。（记者文静、贾钊、王铭禹、张智敏）

(责编：申佳平、陈键)

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