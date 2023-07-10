原标题：长二丙携手远征一号S上面级成功发射卫星互联网技术试验卫星

图为长征二号丙运载火箭。（航天科技集团一院供图）

7月9日晚间，由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制的长征二号丙运载火箭携手远征一号S上面级在酒泉卫星发射中心点火升空，将卫星互联网技术试验卫星精准送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

长征二号丙运载火箭总体副主任设计师谢志丰介绍，本次任务长征二号丙运载火箭首次实现了北京远程测试网络系统与酒泉卫星发射中心远程辅助测发系统的互联互通，在北京远程测试大厅可对发射场火箭总装、测试、发射进行远程辅助支持，减少设计人员到场保障需求，节省设计人员路上差旅时间，提升总体保障能力。

“‘上面级’是一种运载工具，是在原有的三子级火箭上面，增加相对独立的一级，形成‘四级火箭’。”远征系列上面级总体副主任设计师周佑君说，就好像机场的“摆渡车”可以将乘客送往不同目的地，上面级可以先后把不同的卫星直接送到工作轨道，因此又被称为“太空摆渡车”，主要用于执行中高轨航天器发射任务。

远征一号S也称“远征一号商业型上面级”，是在远征一号上面级基础上进行的改进，主要针对短时间飞行任务而设计的一型上面级。它工作时间短，在与基础级分离完成后，马上点火加速，按照需求将卫星送入预定轨道。

“本次任务远征一号S上面级采用了新型曲面栅格过渡段，该部段减重35%，既提升了火箭运载能力，同时也减少了部段安装接口，优化了总装操作流程。”周佑君说，测量系统首次采用天地基一体化测控模式，可根据任务需求自由切换天基和地基测控时间，具备了全程无盲区测控能力，提高了任务适应性。

本次任务是长征二号丙运载火箭在2023年的第五次发射，下半年，长征二号丙运载火箭将继续保持高密度发射态势，执行海洋水色卫星、爱因斯坦探针卫星等宇航发射任务。后续，型号队伍将在总装总测、发射场流程等方面持续进行优化，不断提升发射响应效率，满足任务要求。（记者宋晨）

(责编：申佳平、陈键)

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