人民网北京7月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，7月10日白天，西北地区东部、华北大部、黄淮、江汉、江南、华南大部以及四川盆地等地有35℃以上的高温天气，其中，华北东部、黄淮中北部、江南中北部和东部及四川盆地中南部等地部分地区最高气温37-39℃，北京东南部、河北南部、河南北部及浙江东部、福建东部等局地可达40℃以上。

防御指南：

1、有关部门和单位按照职责落实防暑降温保障措施；

2、尽量避免在高温时段进行户外活动，高温条件下作业的人员应当缩短连续工作时间；

3、对老、弱、病、幼人群提供防暑降温指导，并采取必要的防护措施；

4、有关部门和单位应当注意防范因用电量过高，以及电线、变压器等电力负载过大而引发的火灾。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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