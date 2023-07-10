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“科技合伙人”跃上乡村振兴路

王延斌
2023年07月10日08:53 | 来源：科技日报
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原标题：“科技合伙人”跃上乡村振兴路

　　乡村振兴“科技合伙人”、山东省农科院茶叶所田丽丽博士在茶园里。王延斌摄

　　种茶十年连年亏损，“快撑不下去”的时候，创业者董桂萍遇到了山东省农科院茶叶所的田丽丽博士。后者携技术入股董桂萍的家庭农场，仅用一年就让数百亩茶园“死而复生”，效益增加了10倍以上。

　　这个科研人员与创业者捆绑成利益共同体的故事，源于山东省农科院的一场改革。

　　从2020年8月开始，该院用三年时间选派543名科研人员，深扎乡村振兴一线。一方面，他们为乡村送技术、找门路；另一方面，他们转化科技成果，以知识产权、技术服务入股，成为乡村振兴“科技合伙人”。

　　为确保“科技合伙人”常驻田间地头，山东省农科院实施了一系列大刀阔斧的改革。

　　杜绝纸上谈兵

　　54岁的花生专家崔凤高“心里压着一块石头”。作为山东省农科院花生研究所成果转化科科长，因为大专学历达不到评审要求，评上副高职称19年来，他一直无法晋升到正高岗位。

　　2020年9月，转机出现了。在“科技合伙人”的大后方，一场“破四唯”改革在山东省农科院轰轰烈烈地展开，其“大胆”之处在于——

　　论文发表和授权专利一律不再奖励，而科技成果转化效益高、长期扎根乡村振兴一线进行品种和技术推广的突出贡献人员，可直聘四级及以上研究员。

　　要知道，按照以往程序，这类人员“晋升基本无望”。山东省农科院组织人事处处长李萌告诉科技日报记者，过去科研人员评职称“内卷”，卷论文、卷专利；如今杜绝纸上谈兵，用实际成绩说话，让所有人服气，更让这些“科技合伙人”有干劲、有奔头。

　　最终，深耕乡村的“科技合伙人”崔凤高，以大专生身份晋升正高职称。

　　跟崔凤高一同晋级的还有9人。他们的晋升理由不一，但达到破格条件的主要因素类似，都指向成果转化。比如晋升三级研究员，“单项技术被列为农业农村部主推技术”成为主要因素；晋升副研究员，“主持研发的单项科技成果转化到账经费100万元及以上”成为最大亮点……

　　“单项成果转化超过千万元，没有一篇论文也可直升正高！”解读上述政策，山东省农科院党委书记李长胜的话掷地有声，“我们建立了岗位竞聘绿色通道，无论从事科研创新、推广转化、基层服务，都能从改革中找到目标。对标志性成果‘一票肯定’，解决了以往评价‘一个锅里吃饭’的问题。”

　　照此逻辑，山东省农科院首次实现岗位分类竞聘，专设“科技成果转化”职称系列，13人因而晋升高级职称。

　　李长胜认为：“推动科研人员到乡村振兴主战场上去，和评聘挂钩，和荣誉挂钩，和提拔重用挂钩，正是用制度来落实中央要求。”

　　打破论资排辈

　　从“初出茅庐”到多了“几把刷子”，年轻人成为深耕一线的最大受益者。

　　脱产博士田丽丽拯救茶园，通过“选品种，强管理，建品牌”三部曲，一举成功。作为茶园的“科技合伙人”，她一方面破解茶园痛点，推动技术落地；另一方面享受技术分红，甚至拿出20万元分红成立发展基金，反哺企业研发。

　　乡村振兴急需技术，科研项目急需推广。需与供“不对题”，卡在哪里？主要因素是动力不足。

　　为鼓励以田丽丽为代表的“科技合伙人”，在上级有关部门支持下，山东省农科院先赋权、后转化，开展了科研人员职务成果所有权或长期使用权试点，明确“721”分配比例，即70%归创新团队，20%归团队所在单位，10%归农科院。数据显示，该院成果转化合同经费逐年递增，2022年达2.9亿元，创历史新高。

　　改革不仅解决了“科技合伙人”的动力问题，也在实践中检验出他们的能力。

　　山东省农科院蔬菜所的张文君和同事们为郓城县梳理出10条产业链，他们根据各链情况引入多支科研团队，补断点、强链条，使得产业效益翻了几倍，当地政府“看在眼里，乐在心头”。张文君的突出表现也得到农科院党委的认可，挂职不到两年，他从副处晋升正处。

　　不看“帽子”看“里子”，在乡村振兴中展现出“硬实力”的“科技合伙人”要重用——这是山东省农科院党委班子的态度。小麦种质资源创新与遗传育种专家刘成、玉米栽培与生理专家李宗新、天敌与授粉昆虫资源保护与利用专家翟一凡，因为科研有力、转化有方，都从科研骨干直接被提拔为所长、处长。

　　李长胜说：“看重业务能力，杜绝论资排辈，让专业的人干专业的事，是山东省农科院改革的一大特色。”

　　让年轻人挑大梁

　　1988年出生的姜富贵博士，是山东省农科院畜牧兽医所肉牛遗传育种与饲养创新团队科研骨干。自从成为“科技合伙人”、挂职“第一镇长”后，他不仅要考虑某一个技术点，更要站在当地产业链上考虑问题、协调资源。

　　2020年8月3日，山东省农科院下发通知，首批73名科研人员挂职“第一镇长”“第一局长”“技术副总”，奔赴乡村振兴主阵地。其中，45岁以下的年轻人占了85%。

　　地方政府、创业者们将他们当成“无所不能的人才”，抛过来的难题一个接一个。这也倒逼着“科技合伙人”不断转变思维、拓宽视野。

　　比如，姜富贵虽然是肉牛遗传育种与饲养方面的专家，但在产业链条、企业发展方面，他发现自己还有很多短板要补。经过历练，姜富贵最终从生产一线找到了研究方向，成功获批国家自然科学青年基金项目；他所在的乡镇，也实现了产业突破。

　　“科技合伙人”在成长，“80后”所长也挑起大梁。以山东省农科院植保所党委书记、所长翟一凡为例，1984年出生的他，不仅自身科研搞得出色，治所工作也开展得井井有条。

　　在农科院，许多经过一线历练的“科技合伙人”成长起来，成为所在团队的首席专家，同时也拥有了“尚方宝剑”——山东省农科院将学科首席“组阁权”、技术路线“决策权”、项目经费“支配权”、科研绩效“分配权”、引进人才“选择权”五权下放给首席专家，进一步激发了科研活力。

　　党的二十大报告指出，全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。山东省农科院的改革，正是为了让科研人员全身心、更忘我地投入一线，在乡村振兴中彰显担当作为。

　　从山东农科大院走出来的乡村振兴“科技合伙人”，正在齐鲁大地上谱写新的美丽篇章！

(责编：申佳平、陈键)
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