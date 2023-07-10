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Soul App亮相第六届世界人工智能大会  展示人工智能的创新应用

2023年07月10日09:42 | 来源：人民网
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7月6日至8日，主题为“智联世界，生成未来”的第六届世界人工智能大会(WAIC 2023)在上海举办。据悉，今年的世界人工智能大会参展企业数量、展览面积均创历届之最，集中展现了人工智能领域创新应用落地的突破性成果。Soul App作为社交领域代表受邀参加本次大会，展示人工智能在社交领域的创新应用。

Soul App CEO特别助理施页楠表示，“当前，互联网社交成为年轻人流行的社交方式，他们期待多元化玩法、沉浸式互动，满足个性需求的同时，创造奇妙的共同体验。在AI技术的加持下，Soul围绕用户社交核心需求，不断打造诸多创新功能和玩法，拓展社交的边界。”

在大会现场，施页楠重点介绍了Soul于2022年上线的智能对话机器人“AI苟蛋”，能够与用户进行多轮个性化沟通，并结合发帖、互动等多项行为，对用户进行个性化的主动关怀，进一步丰富了用户的互动体验。

事实上，除“AI苟蛋”外，近年来，Soul 围绕AI技术持续强化基础能力建设，在推动人工智能落地社交领域方面持续加码布局，先后推出了灵犀系统和NAWA引擎。目前，NAWA引擎已应用在平台超萌捏脸、萌面视频匹配及内测的社交元宇宙空间NAWA POP等多个场景。为给用户打造更好的社交体验，Soul还深入互联网社交的多元场景，并结合年轻群体的兴趣爱好，推动AIGC前沿技术在应用层的不断创新。

施页楠表示，“未来，Soul将推动AIGC技术在辅助创作、智能对话等方面的全面落地，助力用户实现个性创作、自在表达，享受沉浸式的社交体验和互动交流的乐趣，还将帮助更多用户，以更低门槛，更便捷地参与到Soul的内容生态共建中，以兴趣、创造力实现价值。”

(责编：曹淼、李源)
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