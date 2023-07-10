7月7日，交通银行与华为、腾讯云、科大讯飞共建的联合创新实验室正式揭牌成立。

据介绍，联合创新实验室旨在建立银企双方共同研究、联合创新、携手发展的生态模式，为交行数字化转型注入新动力，提升金融服务水平，助力经济社会高质量发展。根据合作协议，三个联合创新实验室将分别推进大模型及算力集群技术、网络安全以及人工智能等先进技术在金融领域的落地应用：

交行与华为联合创新实验室将聚焦大模型在金融领域的应用及创新，基于全栈自主创新的算力集群，联手打造高效灵活的人工智能大模型平台，提升大模型场景落地效率和金融业务智能化水平。

交行与腾讯云联合创新实验室将携手研究网络攻防对抗、安全运营体系建设、零信任架构实践、金融领域数据安全技术防护等网络安全先进技术在金融行业的创新应用，增强网络空间安全防御能力。

交行与科大讯飞联合创新实验室将围绕金融领域的大型语言模型，重点研究认知大模型在金融领域的应用，基于人工智能技术推进线上线下服务一体化，深度挖掘业务价值信息，实现个性化的客户服务。

交通银行党委委员、副行长、首席信息官钱斌在揭牌仪式上表示，交通银行始终践行“建设具有特色优势的世界一流银行集团”战略，加快推进数字化转型，促进科技与业务的深度融合。联合创新实验室的建立，是银企双方深化战略合作的又一重要举措，希望通过与生态伙伴的联合创新，共同研究前沿科技在金融领域的应用场景和解决方案，为交行提供高效、安全、便捷、智能等金融基础设施，助力交行发展。

华为云副总裁、华为云Stack总裁尚海峰提出，交通银行与华为长期合作，为金融大模型领域的联合创新夯实了基础。华为将聚焦在交通银行的资源投入，助力交通银行将人工智能打造成“数字化交行”的新名片。

腾讯集团副总裁、腾讯安全丁柯表示，网络安全建设的价值原点正在由原来的攻防驱动、复合驱动进入发展驱动的新阶段，腾讯安全希望和企业客户一起打造面向发展、面向未来的数字安全免疫力系统。

科大讯飞总裁吴晓如提出，科大讯飞已经和交行在客户服务、智能营销等业务场景上展开深入合作。科大讯飞将积极开展大模型等人工智能前沿技术在金融领域的应用研究，为交行数字化建设贡献力量。

据了解，下一步双方将根据已达成的合作共识，充分发挥各自场景和技术优势，推进研究形成联合创新成果，助力交行始终走在金融科技创新前列，不断提升科技引领能力，加快建设数字化新交行。

(责编：董童、李源)

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