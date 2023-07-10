上半年国家铁路发送电煤7.77亿吨 同比增长13.1%
2023年07月10日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至6月份，国家铁路发送煤炭10.53亿吨，同比增长1.6%；其中电煤7.77亿吨，同比增长13.1%。截至6月30日，全国363家铁路直供电厂存煤8076万吨，可耗天数达30.6天，保持较高水平。
今年以来，国铁集团充分发挥铁路煤炭运输骨干作用，用好大秦、唐包、瓦日、浩吉、兰新铁路等北煤南运、西煤东运主通道，持续增开货物列车，提升山西、陕西、内蒙古、新疆等煤炭主产区外运能力。充分发挥国铁集团和铁路局集团公司两级保供办作用，与地方政府和重点发电企业加强沟通联系，动态掌握存煤情况，精准增加运力投放，对电煤运输需求优先满足，加强组织，确保电煤运输畅通高效，有效保障了国民经济平稳运行和人民群众生产生活。
下一步，国铁集团将密切关注暑期发电企业煤炭运输需求，精心组织电煤保供运输，为各地顺利迎峰度夏提供有力支撑。
(责编：王连香、高雷)
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