人民网北京7月10日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，7月8日凌晨，随着最后一方混凝土浇筑入模，西安至十堰高速铁路（以下简称西十高铁）岱峪河2号特大桥连续梁顺利完成主体工程施工，标志着西十高铁陕西段首座连续梁成功合龙，为后续桥梁架设打下了坚实基础。

西十高铁岱峪河2号特大桥全长约2703米，此次浇筑的连续梁全长177.5米，桥梁距河面19米，高空作业难度大。

西十高铁连续梁准备浇筑工作。中国铁路西安局集团有限公司供图

西十高铁正线全长255.7公里，设计时速350公里，途经西安、商洛、十堰三市，接入已建成的汉十高铁。其中陕西段总长169公里，沿途设西安东、蓝田、商洛西、山阳、漫川关5站。

该条高铁开通后，西安至十堰实现1小时内到达，西安至武汉运行时间将由目前5小时缩短至2.5小时左右。

西十高铁连续梁准备浇筑工作。中国铁路西安局集团有限公司供图

西十高铁开通后，将拉近陕西与长三角、珠三角等地区的时空距离，加强关中城市群与长江中游城市群联系，助力秦巴山区乡村振兴，对更好支撑共建“一带一路”、长江经济带发展和西部大开发等国家战略，带动沿线地区经济社会发展具有重要意义。

此外，在7月8日上午，滇藏铁路丽江至香格里拉段哈巴雪山隧道施工完成，至此，滇藏铁路丽江至香格里拉段20座隧道全部完成施工，将转入长轨铺设阶段。

哈巴雪山隧道位于云南省迪庆藏族自治州境内，全长9.5公里，最大埋深1155米，为I级高风险隧道，2014年开始修建，是全线重难点控制性工程。

为了攻克软岩大变形施工难题，中国铁路昆明局集团有限公司滇西铁路建设指挥部组织参建单位积极总结施工经验，通过优化工艺工法、联合高校院所开展科研攻关，邀请院士、专家深入隧道“把脉问诊”，推动隧道建设有序推进。

哈巴雪山隧道建设过程中，昆明局集团公司组织参建各方进行了大量的方案研究与探索实践，形成了一套大变形控制技术措施，获得17项国家实用新型专利及发明专利，并获得多项省级施工工法，为我国高原铁路建设提供了极为有益的实践探索和技术经验。

滇藏铁路丽江至香格里拉段位于云南省西北部，连通丽江市与迪庆藏族自治州，是我国《中长期铁路网规划》中滇藏铁路的重要组成部分。线路自丽江站引出，向北经虎跳峡、小中甸镇至香格里拉，全长139.7公里，设计行车时速为140公里。全线设丽江、拉市海、小中甸、香格里拉4座车站。

建成通车后，云南省迪庆藏族自治州将结束不通铁路的历史，极大补齐滇西北地区铁路网络和运输服务短板，对于区域资源深度开发、维护和促进滇西北少数民族地区旅游经济发展，以及云南边疆少数民族聚居区乡村振兴起到重要作用。

(责编：王连香、高雷)

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