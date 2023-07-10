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赋能乡村振兴“她”力量 易地搬迁巾帼讲堂开讲

2023年07月10日13:50 | 来源：人民网
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人民网北京7月10日电 （记者李栋）为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，强化对易地搬迁妇女群众的后续扶持，帮助她们提高生产和生活技能，适应新环境、融入新生活、实现新发展。近日，由全国妇联妇女发展部主办的“新社区、新生活、新发展”易地搬迁巾帼讲堂在甘肃省陇南市西和县开讲。

西和县“易地搬迁巾帼讲堂”现场。全国妇联供图

西和县“易地搬迁巾帼讲堂”现场。全国妇联供图

西和县，地处秦巴山区，受自然条件和发展基础等因素制约，是160个国家乡村振兴重点帮扶县之一，也是全国妇联的定点帮扶县。近年来，西和县把易地扶贫搬迁作为打赢脱贫攻坚战的重要举措之一，多方施策，因地制宜，让一个个扶贫搬迁项目得到有效落实，目前1656户7414人全部入住新居，从根本上改变了生存环境和发展条件。

“对于农村妇女来说，这样的机会非常难得和珍贵，真是获益良多！”听讲期间，马双妹全神贯注又略显激动，“以前，一家人居住在山体滑坡灾害多发、高发地区，2020年搬迁至城镇临近的安置区后，生活安逸，孩子也已就读于当地初级中学。”说起现在的变化，马双妹心里乐开了花。

据了解，“易地搬迁巾帼讲堂”开展生产生活技能培训，旨在帮助国家乡村振兴重点县易地扶贫搬迁妇女提高文化素质，增强文明生活意识，提升生产发展能力。

“本次活动期望实现‘三个提升’，一是搬迁妇女思想认识、文明习惯有效提升；二是搬迁妇女内生动力和学习意识得到提升；三是搬迁妇女对所在社区的认同感、荣辱感和幸福感有所提升。”全国妇联妇女发展部相关负责同志表示，希望每一位易地搬迁妇女树立自信自立自强意识，融入新生活、实现新发展，为乡村振兴贡献巾帼力量。

(责编：申佳平、高雷)
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