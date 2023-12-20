人民网北京12月20日电 （记者夏晓伦）“创新是一个永恒的话题，它既是对过往的超越，也是对未来的展望。”中国商业联合会党委书记、会长姜明在近日召开的第十届中国商业创新大会上表示，十年来，中国经济社会各领域的巨大成就和跨越式发展，无不凸显创新在现代化建设新征程中统揽全局的重要性。

大会现场。主办方供图

在姜明看来，中国式现代化本身就是一个伟大的创新。从商业流通领域的角度来看，中国式现代化发展也需要全体商业同仁的共同努力，为中国式现代化的流通建设实实在在地鼓劲加油。“我们要敢为人先、勇于开拓，努力把中国式现代化的鲜明特色转化为推动商业创新发展的成功实践。”

商务部市场建设司副司长李维正表示，近年来，在新一轮科技革命和产业变革背景下，商业新业态、新模式不断涌现，高质量发展稳步推进，商业已成为经济创新最活跃、发展最具活力的领域之一，在引导生产、扩大消费、繁荣市场、保障民生等方面发挥了积极作用。

“商业创新发展在推进中国式现代化新征程中应该有新的使命担当。商业领域的政策体系不断完善，为商业创新发展提供了有力支撑。推动商业创新发展需要齐心协力，在中国式现代化新征程中作出更大贡献。”李维正说。

在中国商业联合会副会长、高级经济师傅龙成看来，在全国尤其是流通领域实施创新驱动发展战略的大背景下，商业创新比以往表现得更加耀眼，成为持续增强经济活力、搞活流通的重要力量。通过不断探索新的商业模式、技术和经营方式等，让商业各要素、资源更加“流通”，各产业门类加速“融合”，为经济发展注入新活力。不仅助推新消费快速增长，也为平台经济的持续发展添加动力，给人们的生活带来更多的便利和改善。

30年前，人们普遍认为“创新就是率先模仿”。如今，中国已进行了超过40年的商业创新实践，诞生了很多世界级的商业企业，可以说，中国整个商贸流通体系已经从原来的模仿创新进入到全面自主创新阶段。

“我们看到，消费场景变革映射着消费者需求、行为和价值观的变化，以往的风口现在已经习以为常，新的机遇又在酝酿出现。品类创新、业态创新、营销方式创新、数字化创新等，可谓精彩纷呈、好戏连连。”傅龙成说。

正如傅龙成所言，中国商贸流通体系已经进入了全面自主创新阶段，各式各样的创新一直贯穿着中国商业的发展历程。

“创新发展是一个永恒的主题，需要我们长期探索。”商务部原副部长张志刚认为，围绕战略性新兴产业和未来产业提高创业服务水平，培养更多的独角兽企业和隐形冠军，以创新带动企业，以创业壮大产业，在这方面我国仍然任重而道远，需要埋头苦干、急起直追。

尽管商业发展压力与挑战并存，但对于未来，浙江工商大学教授、杭州电子商务研究院院长赵浩兴十分看好。在他看来，未来的两年，中国商业不是一个破旧的黄金时代，而是一个催生新物种的黄金时代。“我们需要有温度的商业，但同时需要数智化，需要服务化，我们需要从卖商品向卖服务提升。”他认为，2024年的商业发展和未来一段时间重要的关键就是重构，重构数智化时代商贸发展新模式。

据了解，本次大会由中国商报社、全国商报联合会、中国商界杂志社、中国商人杂志社、中国收藏杂志社、中国烹饪杂志社、中国经贸杂志社联合举办，发布了《2022—2023 年度商业创新发展报告》，全面分析了中国商业的创新发展现状以及未来发展方向。此外，还揭晓了一批“2022—2023 年度商业创新优秀案例”，并宣布《商业创新能力评价规范》标准正式立项。

“商业创新在过去的十年里对商贸流通业产生了深远影响。2023年，当我们继续围绕商业创新探讨未来的时候，中国商业已经从原来的跟随者变成了今天的引领者。”姜明表示，未来，随着数字化技术的不断进步和市场环境的变化，商业创新将继续引领商贸流通行业快速发展，为中国式现代化建设带来强劲动力。

(责编：郝帅、高雷)

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