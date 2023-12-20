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业界：建立联席机制齐抓共管 有效治理金融逃废债等现象

人民网记者 李彤
2023年12月20日15:13 | 来源：人民网
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信用是金融行业发展的基石，自今年9月份消费金融行业发布《关于促进消费金融行业健康发展的自律宣言》后，围绕共同携手形成合力，业界又有了新的工作推动。

“我们要多措并举阻击黑灰产，标本兼治才能‘天下无诈’。”“在大消保监管体制下，如何打击逃废债，提升消费者权益保护有待探索。”近期在福州举办的“打击金融黑灰产 共创行业好环境”座谈会上，参会嘉宾表示，金融机构要苦练内功，不断强化内控，完善产品设计、客服等业务；要不断凝聚社会共识，形成跨部门、跨行业的反诈联席制度，助力普惠金融、信用中国的建设。

金融黑灰产呈现产业化特点

在活动上，人民银行福建省分行参会代表介绍说，从目前受理的投诉情况看，在银行卡、债务催收及贷款业务等领域的金融消费纠纷较多，投诉的热点问题相对集中，一些金融消费者存在非理性维权，投诉呈现产业化规模化、相似投诉集中化、维权手段专业化等现象。

有参会嘉宾表示，规范市场行为需要进一步定义何为“黑灰产”，如果能够像打击反洗钱犯罪一样定义清晰，则可以提高治理效率；金融领域具有较高的行业门槛和特殊性，要明确金融代理投诉的从业资质；金融机构在吸纳客户时，也要选择理性、成熟的用户，这有利于机构的稳定运营；消费信贷有着批发、小额、大量、高频的特点，怎样降低诉讼成本值得关注。

“目前，我们尚缺乏相应的法条支撑，涉案标准不清晰，证据收集存在盲区。如果金融机构向代理投诉黑灰产让步，会挤占金融资源，增加投诉处置的难度，进而影响金融消费环境秩序和社会信用体系运行。”人民银行福建省分行参会代表说。

参会嘉宾表示，有不法人员通过在视频平台上推广伪科普知识，用所谓的“代理业务”诱导了年轻人逃避债务偿还义务，隔绝了借款人与金融机构的正常联系，增加了金融机构逾期催收的工作难度，增加了消费者被诈骗的风险。

对此，福建省市场监督管理局参会代表表示，市场监管部门十分重视对金融等领域的广告监管，与金融监管部门一同整治损害群众合法利益的违法广告行为。今年以来，福建省市场监督管理局依托于广告监测平台，加大了对有减免息、修复征信、代理退保等涉嫌非法广告内容的监测。

奇富科技高级副总裁徐庆宏说，黑灰产组织向监管部门恶意投诉举报，扰乱了金融机构正常经营秩序，导致了涉企客诉从过去的各类诉求均态分布发展为聚焦少数领域，恶意挤占客诉服务资源，侵害到平台和其他金融消费者的合法权益，需要有关部门协同各方力量共同治理。此外，还要探索“过度借贷救助机制”，为非主观原因陷入借贷困境的失信人，提供对应的服务支持。

“行业主要的共识是联合打击抵御，而不是单兵作战，这需要同业联合，和金融机构联合，也要和监管加深互动汇报。”信也科技副总裁郑麒表示，目前从业机构通过技术进行违法行为识别并快速处置，利用声纹识别等反欺诈技术识别相应违法特征；把违法个案与技术特征向执法机关和监管部门动态与周期性汇报；在监管部门及相关协会组织指导下进行行业自治，强化信息互通工作。

破局关键在哪里

由于金融黑灰产领域复杂度较高，小团体运作较多，证据难以掌握，给执法机关增加了较大的工作难度。

如何在打击“债闹”组织和逃废债行为上精准发力？参会嘉宾认为，对逃废债行为的监管需要行政机关、金融机构、司法机构、执法机构、行业协会和企业主体等形成合力共同推动，形成联席会议机制解决难点、痛点。

打铁还需自身硬，福建省地方金融监督管理局参会代表表示，打击金融黑灰产就是要提高自身对金融黑灰产的抵抗力，金融机构和地方金融组织要加强合规性建设，依法合规经营，不打法律法规的擦边球，不断提高业务的规范性和透明度。

“金融机构要完善本身的合规体系建设，要把金融机构自身的合规体系建立好，这是企业要做的第一件事。”福建拓维律师事务所高级客户人张罕溦说。

打击金融黑灰产，可参考的案例尤为重要。国家金融监督管理总局福建监管局参会代表表示，今天4月份法院判决6名涉代理退保不法人员犯敲诈勒索罪。此次案件侦破后，福建监管局会同公安和司法部门迅速推广案件的经验做法，推动辖内以敲诈勒索罪对代理退保黑灰产立案7起。

在活动上，多方呼吁合力共治。福建省公安厅经侦总队参会代表表示，今年以来福建省公安厅先后探索与国家金融监管总局福建监管局、人民银行福建省分行等部门签订了合作备忘录，成立处置工作专班，并指导各地方公安机关与属地行政部门进一步加强和完善协作机制。他建议，要推动立法建设、强化制度保障，出台法律法规及司法解释，填补立法、执法空白区域。要深化协同配合，强化重点防控，建立健全部门信息通报、联合研判等协作机制，及时发现潜在风险隐患。要强化数据治理，封闭完善监管，整合社会资源打造大数据中心。

国家金融监督管理总局福建监管局参会代表建议，由省地方金融局牵头，对金融领域的黑灰产问题牵头省市有关厅局，以联合发文、形成工作备忘录、采取联席会议工作小组等形式，形成多部门的长效合力机制。

“金融黑灰产往往都是打着维护消费者合法权益的幌子开展不法活动，因此做好消费者宣传教育活动至关重要。金融机构和地方金融组织要规范营销宣传行为，引导消费者树立正确、健康的金融消费理念，避免过度消费、超前消费，强化普法宣传，提示消费者防范金融诈骗，充分认识个人信息泄露的风险。”福建省地方金融监督管理局参会代表说。

人民银行福建省分行参会代表表示，要依托人民银行金融教育示范基地等阵地，在金融消费者权益保护教育宣传月等时间节点深入开展宣教，围绕金融消费者的合法权益，识别套路贷、杀猪盘等金融陷阱，引导社会公众提高对征信洗白、减免息费等风险的防范意识。

(责编：郝帅、高雷)
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